Albalate de las Nogueras contará con un nuevo espacio cultural en la Ermita de San Antón

Un nuevo recurso cultural para el municipio

El municipio de Albalate de las Nogueras contará próximamente con un nuevo espacio cultural ubicado en la Ermita de San Antón, tras la finalización de las obras de rehabilitación del edificio, en las que ha colaborado el Gobierno regional.

La delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, ha visitado la localidad junto al alcalde, Pedro Luis Auñón, y la concejala Cristina Notario para conocer el resultado de la actuación y analizar otros proyectos en marcha.

Una colección vinculada al Museo del Prado

El futuro centro cultural albergará una destacada colección de libros de arte donada por Felícitas Martínez Pozuelo, vecina de Ribatajadilla y estrechamente vinculada al municipio. Martínez Pozuelo desarrolló su carrera durante 47 años en el Museo del Prado, lo que aporta un valor añadido a este nuevo espacio.

Esta donación permitirá dotar de contenido al centro y convertirlo en un referente cultural dentro del municipio.

Patrimonio como motor de desarrollo

Durante la visita, Marian López ha destacado que Albalate de las Nogueras está sabiendo aprovechar su patrimonio para dinamizar la vida cultural y social, además de generar nuevas oportunidades de desarrollo y reforzar su atractivo turístico.

En esta línea, ha recordado iniciativas como la jornada de puertas abiertas de las cuevas de vino o la actividad de la Fundación Mayda Antelo, que organiza clases y propuestas culturales para vecinos de todas las edades.

Seguridad vial y nuevas actuaciones

La jornada también ha servido para abordar otras necesidades del municipio, como la mejora de la seguridad vial en la carretera CM-210 a su paso por la localidad. Tras el reciente repintado de la señalización, se estudian nuevas medidas para reducir la velocidad de los vehículos.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico analizará la colaboración en la rehabilitación del entorno de la Fuente de la Alhaja, otro de los espacios de interés local.

Servicios y apoyo institucional

Albalate de las Nogueras, con cerca de 300 habitantes, mantiene servicios como el colegio, con 14 alumnos, dos viviendas de mayores y el consultorio médico. Además, participa en programas como el Plan de Apoyo Activo al Empleo y el Plan Corresponsables, orientado a facilitar la conciliación familiar.

A estas actuaciones se suman la rehabilitación de infraestructuras locales con apoyo de la Diputación Provincial y futuras mejoras en la piscina municipal. Según ha subrayado la delegada, estas iniciativas reflejan el compromiso institucional con los pequeños municipios, que en los últimos años están experimentando un crecimiento poblacional.