Adri Pérez y Álvaro Merencio, presentados con el Conquense

La Unión Balompédica Conquense ha presentado este miércoles a Adri Pérez y Álvaro Merencio, dos de sus últimos refuerzos para la nueva temporada. Ambos llegan procedentes de Primera Federación y, según ha destacado la dirección deportiva, aportan perfiles que hasta ahora no tenía la plantilla.

Adri Pérez, central zurdo de 24 años, llega tras una temporada en Primera Federación y cuenta con experiencia en las canteras del Alavés y el Tenerife, club con el que llegó a disputar tres partidos en Segunda División. El defensa ha explicado que la ambición del proyecto fue uno de los principales motivos para elegir al Conquense.

«El club tiene las mismas ganas que yo como jugador de crecer. Quiero ayudar al club a crecer y que el club me ayude a mí también», ha señalado.

Pérez también ha valorado positivamente sus primeros días a las órdenes de Robert Gutiérrez, al que ve como un técnico con «las ideas muy claras» y partidario de un equipo protagonista y con iniciativa. El central llega dispuesto a asumir responsabilidades dentro de una defensa en la que habrá una importante competencia por los minutos.

Por su parte, Álvaro Merencio, extremo zurdo de 26 años, llega procedente del Teruel, con el que disputó 30 partidos en Primera Federación la pasada campaña. El director deportivo, Nacho, ha destacado que su fichaje se cerró en apenas media hora y las facilidades que dio el futbolista para incorporarse al proyecto. La llegada al Conquense tiene además un significado especial para Merencio, que mantiene una estrecha relación con Cuenca y reconoce que vestir la camiseta blanquinegra era una posibilidad que le hacía especial ilusión. «Tengo ese vínculo con Cuenca, de mi familia, de mi pueblo, de mis amigos. Para mí es un orgullo y, sobre todo, una ilusión», ha explicado.

El extremo ha pedido, no obstante, mantener los pies en el suelo ante los objetivos de la temporada. «Es evidente cuál es el objetivo del club y lo que queremos todos, pero hay que ir poco a poco», ha afirmado.

Con Pérez y Merencio, el Conquense alcanza los 15 fichajes durante el mercado de verano. La dirección deportiva se ha mostrado satisfecha con la confección del equipo y asegura que los jugadores incorporados eran futbolistas que el club venía siguiendo y que cuentan con el visto bueno del cuerpo técnico.

«Creemos que tenemos una plantilla muy completa», ha resumido Nacho Tomás, director deportivo, sobre un mercado en el que el Conquense continúa dando forma al equipo con el que afrontará la nueva temporada.

El club disputará el viernes la primera edición de la Conca Cup ante el Alcorcón a las 19 en La Fuensanta.