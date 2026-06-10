Adjudicadas las obras para la rehabilitación de los accesos a Fuente del Oro y la reparación de firmes en Paseo San Antonio

La portavoz del equipo de Gobierno, Saray Portillo, ha informado de que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca ha adjudicado las obras para la rehabilitación de los accesos peatonales en Fuente del Oro y para la reparación del firme y acerados del Paseo de San Antonio y calle San Lucas.

En concreto, la actuación en el barrio de Fuente del Oro ha sido adjudicada a CYES Infraestructuras SLU – Vareser 96 SL por una cuantía de unos 888.200 euros, consistente en una intervención integral de mejoras en los cinco accesos y de la accesibilidad peatonal.

Las obras incluirán la renovación o implantación de servicios urbanísticos y red de saneamiento, de abastecimiento, de alumbrado público y de distribución eléctrica, así como ejecución de muros, pavimentaciones, jardinería y mobiliario urbano. También la eliminación de socavones, el arreglo de las piezas de adoquín o bordillos deteriorados, lijado y pintado de las barandillas y pasamanos, y colocación de barandillas donde no hay.

Por su parte, las obras de mejora en Paseo de San Antonio y calle San Lucas han sido adjudicadas a Viales y Obras Públicas SA por 641.300 euros.

En este caso la actuación incluye obras de rehabilitación de firmes sobre calzada y acera, concretamente reconstrucción de seis pasos de peatones elevados sobre rasante, fresado de pavimentos deteriorados, refuerzo de firme y reparación de acerado. Además, renovación de la señalización vertical y horizontal, y sustitución de todo el mobiliario urbano, como son bancos, barandillas y papeleras.