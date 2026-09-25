Los ACDC Awards celebran su quinta edición en La Fuensanta con Pablo Andújar como premio honorífico

El deporte conquense tiene este viernes una de sus citas anuales con la celebración de la V Gala ACDC Awards, que comenzará a las 18:30 horas y estrenará como escenario el estadio de La Fuensanta. La Asociación de Clubes Deportivos de Cuenca entregará reconocimientos en nueve categorías vinculadas a diferentes disciplinas.

El presidente de la ACDC, Javier Torrijos, explica que la elección de La Fuensanta pretende realizar un guiño al 80 aniversario de la Unión Balompédica Conquense, uno de los clubes integrados en la asociación. La intención es también abrir la gala a aficionados de las diferentes modalidades deportivas de la provincia.

Los méritos valorados corresponden al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de agosto de 2026. Un comité técnico reduce las propuestas a cuatro candidatos por categoría y la elección combina las valoraciones de diferentes sectores, entre ellos representantes deportivos, instituciones, prensa y votación popular.

Entre las categorías se encuentran mejor deportista, promesa, deportista universitario, máster, entrenador, equipo y evento. Además, existen dos reconocimientos que se conceden directamente: el premio a los valores deportivos y el honorífico.

El Club Deportivo Mariana recibirá el reconocimiento a los valores deportivos, mientras que el premio honorífico a la trayectoria será para el tenista nacido en Las Pedroñeras Pablo Andújar Alba. Entre los candidatos de las restantes categorías aparecen nombres y entidades de disciplinas como automovilismo, tiro, pádel, fútbol, baloncesto 3x3 o gimnasia acrobática.

La gala llega además en una nueva etapa para la propia ACDC. Javier Torrijos asumió la presidencia el pasado mes de junio tras la etapa de Rafa Reyes. Entre sus primeros objetivos se encuentra retomar el contacto con clubes de toda la provincia e incorporar nuevas entidades a la asociación.

Torrijos plantea especialmente reforzar el apoyo a los clubes de menor tamaño mediante asesoramiento, apoyo logístico y orientación jurídica, con la intención de que pertenecer a un municipio pequeño no limite las posibilidades de desarrollar proyectos deportivos.