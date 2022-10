"Cuenca Ahora", y las elecciones

Fernández desvela que contemplaron la posibilidad de presentarse a los últimos comicios, aunque finalmente lo desecharon.

“El Congreso debe ser la representación de las ideas políticas de la sociedad. Y el Senado la representación territorial”, agrega Fernández, quien opina, no obstante, que no descartan presentarse en el futuro si las cosas no cambian. Sin embargo, confían en que el nuevo Gobierno central impulse un Pacto de Estado contra la Despoblación.

“Es una posibilidad si las cosas siguen como hasta ahora: que no se haga caso a los territorios de la España olvidada”, añade, mientras recuerda que "Teruel Existe" está consolidado tras dos décadas de historia y es actualmente “una vía adecuada en el Parlamento” para exteriorizar los problemas de territorios con baja densidad poblacional.

“No solamente va a representar a su territorio, Teruel. Va a ser la voz de la España vaciada en el Congreso”, concluye Fernández.

La asociación "Cuenca Ahora" también ha expresado su preocupación por el trasvase Tajo-Segura y el almacén temporal de residuos nucleares de Villar de Cañas.

El movimiento se presentó en sociedad el 23 de mayo de 2018 en el Centro Cultural Aguirre de la capital conquense.

En los comicios del pasado 10 de noviembre, el PSOE volvió a obtener dos escaños por Cuenca frente a uno del PP. Vox se quedó a poco más de 200 votos de romper el bipartidismo por primera vez en la historia de la provincia.