La Carroza del Real vuelve a Cuenca con un recital lírico gratuito en la Plaza Mayor

La ópera vuelve al corazón de la ciudad

La Carroza del Real regresa por tercera vez a Cuenca este sábado 9 de mayo a las 19:00 horas, instalándose en la Plaza Mayor con acceso gratuito para todos los públicos. La iniciativa, impulsada por el Teatro Real, busca acercar la lírica a la ciudadanía a través de un formato itinerante y accesible.

El alcalde, Darío Dolz, ha destacado la buena acogida de las ediciones anteriores, lo que ha motivado su regreso. Según ha señalado, esta propuesta permite disfrutar de la cultura “como si tuviésemos el Teatro Real en casa”, sumando además el valor patrimonial del entorno.

Un repertorio con grandes nombres de la ópera

El recital incluirá piezas de algunos de los compositores más destacados del género, como Isaac Albéniz, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini o Georges Bizet.

Entre las obras seleccionadas figuran fragmentos de la Suite Española, Don Giovanni, Rigoletto, La Traviata, La Bohème o Carmen, configurando un programa variado y reconocible para el público.

Un proyecto cultural itinerante

La Carroza del Real es un proyecto que comenzó en 2021 y que desde entonces ha recorrido distintas ciudades de España con el objetivo de democratizar el acceso a la ópera. Está organizada por el Teatro Real y la Fundación Amigos del Teatro Real, con el patrocinio de Renta 4 Banco y la colaboración del Ayuntamiento de Cuenca.

Además, los intérpretes proceden del programa ‘Crescendo. Jóvenes Talentos del Teatro Real’, una iniciativa que impulsa la formación y proyección profesional de jóvenes artistas del ámbito lírico.