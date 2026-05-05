‘Elige Cuenca’ invita a saborear naturaleza y tradición en la ruta de los Caminos del Agua

Naturaleza, historia y sabor en una misma ruta

La iniciativa ‘Caminos del Agua’, impulsada por Elige Cuenca, propone a los amantes de la gastronomía y la naturaleza una experiencia que une paisaje, patrimonio y producto local. El recorrido, que tendrá lugar el próximo 9 de mayo, discurre por enclaves emblemáticos como la hoz del Júcar y la del Huécar, dos de los parajes más representativos de la ciudad.

Durante el trayecto, los participantes no solo disfrutarán del entorno natural, sino que también podrán conocer la historia ligada a estos caminos. Oficios tradicionales como el de los gancheros (encargados de transportar la madera río abajo), los artesanos de alfombras o la antigua industria papelera forman parte del relato cultural que acompaña a esta ruta.

Una experiencia gastronómica con sello conquense

La actividad tiene un coste de seis euros e incluye, además del paseo, una visita guiada a la Abadía de Jábaga. Este espacio, dedicado al chocolate artesanal, ofrece una experiencia que va más allá de lo gastronómico, combinando tradición, creatividad y cultura.

Los asistentes podrán recorrer sus instalaciones, conocer el proceso de elaboración del cacao y visitar su museo, que cuenta con obras del artista Jesús Mateo. La jornada finalizará con una degustación de bombones elaborados en este singular enclave.

Impulso al producto local y al turismo

‘Caminos del Agua’ forma parte de las rutas promovidas por la Asociación Provincial de Productores Agroalimentarios de Cuenca (APPAC), a través de su sello ‘Donde Nacen los Sabores’, junto a CEOE CEPYME Cuenca y con la colaboración de la Diputación Provincial. El objetivo es poner en valor tanto el patrimonio natural como los productos agroalimentarios de la provincia.

Inscripciones y plazas limitadas

Las plazas son limitadas, por lo que la organización recomienda realizar la inscripción con antelación a través del correo electrónico habilitado o mediante ingreso bancario o Bizum, indicando el nombre completo y el concepto de la ruta.