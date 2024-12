VÍDEO: Centenares de personas se manifiestan en Malagón para pedir justicia por Víctor Manuel

Unos mil vecinos del municipio ciudadrealeño de Malagón, según la Guardia Civil, 3.500 según la organización, han salido a la calle este domingo para pedir justicia por la muerte de Víctor Manuel, el hombre que falleció el sábado 23 de noviembre tras una pelea en la que se vio involucrado un joven de la localidad, que fue arrestado y quedó en libertad con cargos.

La manifestación, que se ha desarrollado sin incidentes, ha sacado a la calle a los vecinos de Malagón para pedir que episodios como los vividos el pasado fin de semana no vuelvan a producirse en este municipio de poco menos de 8.000 habitantes.

Bajo el lema «Nunca Más», los manifestantes se han concentrado en la calle Ancha, lugar donde tuvo lugar la supuesta pelea entre dos personas que acabó con la muerte de una de ellas, Víctor Manuel.

Los participantes han portado una gran pancarta en la que se podía leer «Todos somos Víctor Manuel» y «Justicia para Víctor Manuel». Tras ellos, algunos vecinos han portado carteles con lemas como «Sólo pedimos justicia», «Ayer fue él, hoy podría ser cualquiera de nosotros», «La verdad sólo tiene un camino. Ayuda a descubrirla» o «No quiero sentirme valiente cuando salgo a la calle. Stop Violencia».

Manifestación en Malagón | OC

Durante el recorrido, los manifestantes han hecho varias paradas, en cada una de las cuales han guardado un minuto de silencio.

Para el regidor municipal, un día como este es «importante» para «reivindicar con fuerza» que Malagón es un pueblo que quiere «vivir en paz» y que hechos como los del pasado sábado «no vuelvan a suceder». El alcalde ha resaltado que Malagón es un municipio «de buena gente, amable» que abre las puertas «a todo el mundo» y ha hecho un llamamiento a «erradicar definitivamente la violencia».

Hermano del fallecido

Por su parte, el hermano del fallecido, Sergio Solera, ha animado a cualquier persona que el día del suceso viera algo a colaborar con la justicia y ha recordado que existen medios y herramientas «para que no sepan quiénes son».

El hermano de la víctima ha pedido que los posibles testigos declaren «qué fue lo que pasó» esa noche, «para evitar que ese hombre -en referencia al acusado- pueda defenderse con ninguna mentira». «Los ciudadanos estamos para ayudarnos y la familia lo que queremos es eso», ha insistido.

Manifestación en Malagón | OC

Solera ha asegurado que esta manifestación también ha de servir «para gritar alto que lo que queremos es que no haya más violencia en Malagón» y «que esto pare, que la gente violenta y que no sea cívica no esté en nuestro pueblo». De su lado, Jhon Martín, primo hermano de Víctor Manuel, en declaraciones a EFE, ha pedido «respeto para la familia» y que se tomen medidas para evitar tener que convivir con la persona que está siendo investigada por los hechos. «La situación para todos nosotros es muy dura», ha subrayado.

Martín también ha señalado que la familia no tiene conocimiento de cómo avanza la investigación y, hasta ahora, ha dicho, «sólo sabemos que testificó y que le dio un puñetazo». El primo hermano del fallecido ha añadido que el investigado en ningún momento se ha puesto en contacto con la familia para pedir perdón.

El suceso tuvo lugar el 23 de noviembre

El suceso que acabó con la vida de Víctor Manuel tuvo lugar el sábado 23 de noviembre sobre las 3.51 horas junto a un bar de la calle Ancha, donde según informó la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, se produjo una pelea en la que la víctima acabó con una herida en la cabeza.