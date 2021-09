Venancio Rincón: "350 millones para acondicionar la N-430 es mucha pasta, puede ser la primera piedra de la autovía"

En declaraciones a Onda Cero, Rincón, que también es el portavoz de la Plataforma N-430, ha manifestado su alegría por el dinero que invertirá el Ministerio en esta nacional.

“Es mucha pasta”, ha dicho Rincón, quien ha recordado con este presupuesto se van a llevar a cabo importantes obras como la construcción de circunvalaciones en la carretera, los tres carriles en algunas zonas y también lo que se conoce como dos más uno, es decir, dos carriles en un sentido y el otro en otro sentido en tramos alternos de la carretera.

El primer edil recuerda que la Plataforma venía reivindicando arreglos en la N-430 debido al importante número de accidentes de tráfico que registra, sin olvidar su desdoblamiento en autovía.

Y aunque el Ministerio de Transportes indica en un informe que el acondicionamiento de esta vía se hará como carretera convencional, sin embargo Venancio Rincón asegura que las obras que se llevarán a cabo pueden ser la primera piedra para convertir esta nacional en una autovía. Mañana viernes se reúne la Plataforma N-430 para analizar las últimas decisiones del Ministerio de Transportes.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha asegurado que no se descarta en ningún caso la conversión en autovía de la N-430 y ha apuntado que la información que se está dando sobre este tema no es completa, dado que la nueva orden de estudio de mejora de la infraestructura actual no elimina la posibilidad de su conversión en autovía y puede ser una primera fase de una autovía.