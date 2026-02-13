La UME rescata a un matrimonio mayor aislado por la crecida del arroyo en una aldea de Fuente el Fresno

La Unidad Militar de Emergencias (UME) rescató anoche, en el término municipal de Fuente el Fresno (Ciudad Real), a un matrimonio de avanzada edad que había quedado incomunicado en su vivienda tras el desbordamiento del arroyo del Tallar. El hombre se encontraba enfermo y ambos permanecían aislados junto a su mascota en la aldea de Cruz de Piedra, donde la vía de acceso ha quedado inundada.

El alcalde de la localidad, Abel Gonzalo, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que el aviso se recibió en torno a las 17.30 horas, tras registrarse una fuerte avenida de agua que dejó incomunicada la aldea, situada a unos diez kilómetros del núcleo urbano.

Ante la imposibilidad de llegar hasta el domicilio por los propios medios del Ayuntamiento y de Protección Civil, y teniendo en cuenta que la UME se encontraba desplegada en El Robledo, el Ayuntamiento solicitó su intervención para poder evacuar al matrimonio.

"No se podía acceder a la vivienda, finalmente como la UME estaba en El Robledo requerimos que viniese. Gracias a ellos pudimos sacarlo", ha señalado Gonzalo.

Aunque la vivienda no presentaba riesgo de inundación, el aislamiento y el estado de salud del hombre llevaron a tomar la decisión de evacuar a ambos por precaución. Tras el rescate, ambos fueron trasladados a una casa rural en Fuente el Fresno.

La aldea de Cruz de Piedra permanece incomunicada al encontrarse anegada la única vía de acceso. El Ayuntamiento contactó con el resto de vecinos, que decidieron permanecer en sus domicilios al no existir riesgo directo para sus viviendas.

RESCATE EN EL ROBLEDO Y MALAGÓN

Este rescate se suma al efectuado por la Guardia Civil en Malagón este jueves, donde una pareja de ancianos tuvo que ser evacuada tras quedar atrapada en su vivienda a causa de las inundaciones provocadas por el temporal.

Según el alcalde de Malagón, Adrián Fernández, los agentes localizaron a estas personas en un paraje donde habían quedado aisladas por la crecida del agua del río, que cercó su domicilio.

Varios agentes cruzaron la zona inundada para acceder hasta la vivienda y ofrecerles la ayuda necesaria para poder salir.

LA UME SIGUE DESPLEGADA EN EL ENTORNO DEL BULLAQUE

La Unidad Militar de Emergencias permanece desplegada este viernes en El Robledo y en el entorno del río Bullaque tras las inundaciones sufridas durante el miércoles y el jueves, y ante la posibilidad de nuevas crecidas derivadas de las lluvias registradas en esta jornada y del desembalse del pantano de la Torre de Abraham, que se encuentra por encima de su capacidad.

El dispositivo continúa trabajando en labores de contención y vigilancia en una zona especialmente sensible por el aumento del caudal, con el objetivo de minimizar daños en viviendas y explotaciones ganaderas próximas al cauce.

Además, este jueves efectivos de la UME también intervinieron en la localidad de Fernán Caballero, donde el desbordamiento del río Bañuelos provocó la entrada de agua en varias viviendas. Allí, los efectivos realizaron tareas de achique para retirar el agua acumulada en los inmuebles afectados.