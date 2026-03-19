La Ruta de la Pasión Calatrava podría celebrarse en 2027 con la declaración de Interés Turístico Internacional

La localidad de Calzada de Calatrava acoge esta tarde la presentación oficial del cartel de la Ruta de la Pasión Calatrava 2026, la Semana Santa del Campo de Calatrava que engloba a diez municipios de esta comarca y que el próximo año podría tener ya la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Sería la primera de toda la provincia que obtendría esta figura. Actualmente está declara de interés nacional y, según ha comentado en Onda Cero el presidente de la Asociación de Desarrollo Campo de Calatrava, David Triguero, el expediente ya está finalizado tras años de trabajo.

Además, la Junta de Comunidades dio su visto bueno y ahora es el Ministerio de Industria y Turismo el que tiene varios meses para emitir un informe. Triguero ha dicho que es optimista para que este informe ministerial sea favorable para que este mismo año la Ruta de la Pasión Calatrava sea declarada de Interés Turístico Internacional.

También Triguero ha destacado que el Juego de la Caras de Calzada de Calatrava ha sido reconocido por la Junta como Bien de Interés Cultural en categoría de Bien Inmaterial, lo que supone un papel fundamental para relanzar aún más la Semana Santa del Campo de Calatrava.