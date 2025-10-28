Regino Pérez, número 6 de lista de Vox en Ciudad Real, ocupará su acta como edil no adscrito

Regino Pérez, siguiente en la lista con la que Vox concurrió a las elecciones municipales en el Ayuntamiento de Ciudad Real, tomará posesión de su acta de concejal en el Pleno ordinario de este viernes, pero lo hará como no adscrito, tras haberse desvinculado del partido por desavenencias internas.

Según ha confirmado Europa Press a través de Vox, Pérez, que ocupaba el número seis en la candidatura municipal, sustituirá a Luis Alberto Marín, quien presentó hace unas semanas su renuncia como edil.

Con su entrada, Vox pasará de cuatro a tres concejales en el Consistorio de la capital.

El número tres de la lista, Luis Blázquez, no llegó a tomar posesión de su cargo al ser elegido diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha, lo que permitió la entrada en el Pleno de la número cinco, Fátima de la Flor.

La llegada de Regino Pérez como no adscrito dejará a Vox con menor representación en el Ayuntamiento de Ciudad Real, donde compartía oposición con el Grupo Socialista y con Ciudadanos.

Cambia la aritmética municipal

Con la llegada de Regino Pérez como concejal no adscrito, la aritmética municipal cambia en el Ayuntamiento de Ciudad Real.

El Partido Popular, que gobierna con 11 concejales, podría alcanzar la mayoría absoluta (13 votos) si logra el apoyo de Ciudadanos y del nuevo concejal no adscrito, lo que le permitiría sacar adelante iniciativas y proyectos que requieran la mayoría.

Vox denuncia el transfugismo

Desde Vox, su portavoz Ricardo Chamorro ha denunciado, en rueda de prensa, la "colaboración del PP con el transfuguismo" en Ciudad Real, calificando la situación como "una maniobra inmoral, contraria al reglamento y un fraude político a los votantes".

"Los ciudadrealeños votaron una candidatura de Vox compuesta por cuatro concejales electos. Ese fue el mandato claro de las urnas.

Ahora se rompe la voluntad popular con la ayuda de un concejal tránsfuga, según se ha anunciado, después de varias reuniones de este concejal con el PP", ha afirmado Chamorro.

El partido recuerda que el artículo 21 del Reglamento Orgánico del Pleno (ROPAG) establece que los concejales sustitutos deben integrarse en el grupo por el que fueron elegidos, y que cualquier alteración debe comunicarse al Pleno, por lo que acusan al PP de "quebrar esa norma y degradar la vida institucional".