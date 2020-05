La provincia de Ciudad Real no podrá pasar a la fase 1 de la desescalada a partir del próximo lunes 11 de mayo, según aseguran diversas fuentes. De Castilla-La Mancha, tampoco pasarán de fase las provincias de Toledo y Albacete, pero sí lo podrán hacer Cuenca y Guadalajara.

El hecho de que Ciudad Real no pueda entrar en la fase 1 de la desescalada significa que tiene que permanecer con las actividades y restricciones que solo se permiten en la fase 0.

Es decir, a partir del próximo lunes la provincia mantendrá las mismas medidas y no se podrá beneficiar de otras, como por ejemplo, los comercios no podrán abrir sin cita previa, los fieles no podrán ir a la iglesia para las misas, y seguirá estando prohibida la movilidad dentro de la provincia para visitar a familiares que viven en otras localidades de Ciudad Real.

Tampoco se podrá mantener reuniones de 10 personas al aire libre o en casa, los hosteleros no podrán abrir aún las terrazas de verano ni siquiera al 50%, no se reanudarán todavía los mercadillos y no se podrá asistir a entierros y velatorios.