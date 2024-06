Junta reconoce en Ciudad Real la contribución de la Policía Nacional para garantizar la democracia, la paz, la libertad y la igualdad

La delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, ha reconocido la contribución de la Policía Nacional en el fortalecimiento de la democracia en nuestro país y en garantizar la paz, la libertad, la igualdad y el cumplimiento de la ley en el homenaje brindado hoy por el Gobierno regional por los 200 años de historia de este cuerpo de seguridad del Estado.

Blanca Fernández ha resaltado de forma especial el “enorme papel” que ha tenido la Policía Nacional en los últimos 50 años en la consolidación y fortalecimiento de las instituciones democráticas de España y en proteger y dar seguridad” para desarrollar plenamente nuestra sociedad, “una garantía que ustedes nos dan permanentemente, anteponiendo nuestra seguridad incluso a sus propias vidas, es lo que hacen que estemos absolutamente tranquilos”.

En este sentido, la delegada de la Junta ha recordado la celebración esta misma semana del homenaje a las 188 víctimas mortales de hombres y mujeres del Cuerpo Nacional de la Policía que fueron víctimas mortales a manos de ETA y del terrorismo yihadista para destacar que “incluso en los momentos más duros, allí estaban ustedes, allí estaba la Guardia Civil y la Policía Nacional, y eso no lo podemos olvidar nunca porque es una cuestión de justicia y de memoria histórica y democrática”.

Blanca Fernández durante su intervención en el acto celebrado en la delegación de la Junta | OC

Por ello, parafraseando una famosa frase, Blanca Fernández ha manifestado que “’para que el mal triunfe, solo es necesario que los malos no hagan nada’, y ustedes son de los buenos, son de los que nos protegen, nos cuidan y previenen las cosas, que no vemos, que no se quienes no estamos en el lado oscuro y que apenas percibimos su existencia que hace que podamos dormir tranquilos es uno de los países más seguros del mundo”, una labor en la que también ha citado la aportación del Ejército, de la Guardia Civil, y la policía local.

Razones de peso “por la que se han ganado el reconocimiento de toda una sociedad entera”, como así lo atestigua cualquier encuesta que se realice en España.

El comisario provincial de la Comisaría de Ciudad Real, Alberto Camacho, se ha mostrado agradecido por este reconocimiento a la Policía Nacional y ha recordado que "a cualquier hora y allá donde haga falta siempre habrá un policía nacional al lado de quien lo necesite, siempre estamos alerta y preparados para ayudar y proteger".

Reconocimiento a la Comisaría de Puertollano y a la UFAM

A parte del reconocimiento general a la Policía Nacional, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha reconocido en este acto a la Comisaría de Puertollano y a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).

A la primera, tal y como ha explicado Blanca Fernández, por su colaboración “esencial” en la organización y desarrollo del Plan de Emergencia Exterior de Puertollano para prevenir cualquier incidencia con “un trabajo invisible que a veces no vemos quienes no estamos al pie de obra, que es el que al final nos hace sentirnos absolutamente seguras y seguros”.

Reconocimiento a la Comisaría de Puertollano | OC

Y con la UFAM “no puedo evitar sentir querencia por quienes están todos los días atendiendo a las víctimas de violencia de género, de violencia sexual, de trata de personas, especialmente de mujeres con fines de explotación sexual y también de menores”, de ahí que haya ensalzado la colaboración permanente de la Policía Nacional -también de la Guardia Civil- que en muchos casos va más allá de lo profesional con “una implicación que está muy por encima de lo que es su obligación”.

Reconocimiento de la Junta a la UFAM | OC

Blanca Fernández ha finalizado este acto afirmando que “estoy absolutamente convencida de que el prestigio que tienen hoy lo van a seguir teniendo porque se lo ganan todos y cada uno de los 365 días del año, de las 24 horas del día y de los 7 días de la semana”, y como “es de bien nacido ser agradecido, sigan ustedes haciendo esa magnífica tarea”.