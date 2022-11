Ignacio García: "El INAEM y la CNTC no han estado a la altura de otras administraciones en la defensa del Festival de Almagro"

En una entrevista concedida a Onda Cero, García ha querido puntualizar que no dimite si no que no ha aceptado la propuesta del Patronato de renovar su continuidad un año más como director del festival almagreño.

Dice que en julio estaba convencido de que iba a seguir pero finamente no aceptó esta prolongación de su contrato, no solo por su desacuerdo con la reducción y precarización de la plantilla laboral de la Fundación del Festival, sino también por otras circunstancias que, en su opinión, impiden que el Festival siga creciendo.

En este sentido, ha reconocido el empeño de las administraciones locales, Junta de Comunidades, Diputación de Ciudad Real y Ayuntamiento de Almagro, en defender el evento teatral pero lamenta que no ocurra lo mismo con el INAEM y la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Ha desvelado que al parecer el Ministerio de Cultura manejaba otras opciones para una nueva dirección al frente del Festival de Almagro.

Tras cinco años como director del festival, Ignacio García reconoce que se va con un sabor agridulce. Por un lado, feliz y satisfecho por lo que se ha hecho en este tiempo, pero por otro lado tristeza por dejar este evento.

García ha hecho un balance muy positivo de su mandato y asegura que el futuro del Festival de Teatro de Almagro lo ve halagüeño.