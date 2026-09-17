Gema García anuncia que se presentará a la reelección a la Alcaldía de Calzada en 2027

La alcaldesa de Calzada de Calatrava, la socialista Gema García, ha avanzado que se presentará a la reelección en las elecciones municipales que se celebrarán el próximo año.

En declaraciones a Onda Cero, García ha manifestado que está muy a gusto trabajando en Calzada y señala que, aunque el proyecto del equipo de Gobierno está muy avanzado, sin embargo aún están pendientes dos proyectos importantes.

Por un lado, terminar la construcción del centro de mayores y por otro lado la rehabilitación integral del parque Pedro Almodóvar.

García asegura que le debe a su pueblo intentar desarrollar estas dos iniciativas y aunque la decisión definitiva aún no está tomada reconoce que “todo apunta a que voy a intentar ir a por la reelección” como alcaldesa en las próximas elecciones.

Señala que habrá que mejorar el actual equipo de Gobierno porque algunos cambios son necesarios debido a que alguna concejal se va a jubilar.

Gema García es primera edil de Calzada de Calatrava desde el año 2019, por lo que al final de este mandato cumplirá dos legislaturas, ochos años en total, y ahora aspirará a un tercer mandato si sale elegida en las elecciones de 2027.