El Ayuntamiento llama a la responsabilidad para conseguir doblegar la curva de contagios en Ciudad Real

Martínez admitía que “estamos en una situación delicada, y si bien hemos entrado en una pequeña reducción en el número de contagios, en un pequeño freno, hay que seguir llamando a la concienciación individual y colectiva en el ámbito familiar, en el ámbito personal y de ocio, es el mensaje que tenemos que seguir transmitiendo”.

“Tenemos que mantener es esa concienciación y el cumplimiento de las normas de distanciamiento, uso obligatorio de mascarilla, y todas las normas de aforos de establecimientos, consideraba Martínez, que afirmaba que “son periodos complicados, y sé que hay sectores que lo están pasando realmente mal, pero si realmente queremos poder doblegar esa curva y frenar el número de contagios y poder hacer frente al virus, tenemos que hacer caso a los expertos y a las recomendaciones de la Consejería de Sanidad, que son los que dictan todas las normas y concienciarnos que tenemos que afrontar esta nueva normalidad de la mejor manera. Y sin dejar nadie atrás, aunque es evidente que hay sectores que lo están pasando mal”.

La portavoz del equipo de Gobierno recordaba que desde el Ayuntamiento “vamos a seguir apoyando, y tenemos que seguir junto con Policía Local, Nacional y las demás fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado haciendo esos controles porque son fundamentales”.

Martínez reconocía que la Policía Local está haciendo un buen trabajo a la hora de esa vigilancia y ese control, “pero tenemos que seguir llamando a la responsabilidad. No podemos ni congratularnos ni sólo atender al número de denuncias, tenemos que tener una responsabilidad individual que vaya más allá de la sanción y de la vigilancia. Esto si no lo hacemos unidos, entre todos y siendo conscientes de que está dentro de nuestra responsabilidad individual el cuidar de nuestra salud, pero también de la salud de los demás no vamos a conseguir nada”.