Dos personas afectadas por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de Villarrubia de los Ojos

Dos personas han resultado afectadas por inhalación de humo debido a un incendio que tuvo lugar en una vivienda de la localidad de Villarrubia de los Ojos.

El aviso se recibió a la 1:08 horas de este lunes y el fuego se inicio por un problema eléctrico en una secadora de la vivienda, situada en la calle Canto de la Virgen, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Fue la Policía Local de Villarrubia la que extinguió el incendio utilizando un extintor.

Las dos personas afectadas por inhalación de humo son una mujer de 48 años y un joven de 17, que fueron trasladas en ambulancia al Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

En el operativo intervinieron Guardia Civil, Policía Local, bomberos de Daimiel, un médico de urgencias y dos ambulancias.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.