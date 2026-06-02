Detienen a cuatro personas e investigan a una más por tráfico de drogas en Tomelloso

Mediante la detención de cuatro varones residentes en esta localidad ciudadrealeña, se han desarticulado dos puntos de venta de droga activos, uno en el piso donde residía el cabecilla y otro en una gasolinera abandonada en Tomelloso.

La Guardia Civil, el pasado mes de marzo obtuvo gracias a la colaboración ciudadana información de que en un barrio periférico de este municipio un varón podría estar dedicándose al “menudeo” de sustancias estupefacientes.

Iniciadas las primeras gestiones, se comprueba que efectivamente esta persona, que ya era sobradamente conocida por los agentes y con antecedentes por tráfico de drogas, nuevamente continuaba su actividad delictiva por lo que se inició esta operación con la finalidad de erradicar este punto de venta, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado de prensa.

Mediante las labores de investigación se pudo observar como la venta de sustancias estupefacientes la llevaba a cabo tanto desde su propio piso, como desplazándose a otros lugares de la población o de poblaciones limítrofes.

Durante la investigación se detuvieron a dos personas que tras adquirir la droga al cabecilla, fueron sorprendidos infraganti cuando se disponían a vender nuevamente esta sustancia mediante el “menudeo”.

Material incautado por la Guardia Civil | OC

El principal objetivo además de abastecer de droga a estos dos detenidos, también se desplazaba hasta una gasolinera abandonada donde proveía a un cuarto varón que hacía de este lugar un nuevo punto de venta.

Este cuarto autor además como pago de la droga también aceptaba efectos o herramientas que habían sido sustraídas con anterioridad en esta localidad, cometiendo también un delito de receptación. Este varón ya era también antiguo conocido de los agentes, pues ya había sido detenido con anterioridad por delitos similares.

Explotación de la operación

Una vez finalizadas todas las gestiones y obtenidos todos los indicios se procedió a la detención de los dos últimos autores y a la investigación de otro, a los que se les atribuye un delito contra la salud pública por el tráfico de drogas, y a uno de ellos también el de receptación por recepcionar mercancía robada.

Los detenidos, investigado y las diligencias policiales fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Tomelloso, Plaza nº3.