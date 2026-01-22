CSIF condena la agresión física y verbal a dos auxiliares administrativas del centro de salud de Bolaños

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) condena rotundamente la agresión física y verbal sufrida por dos auxiliares administrativas del centro de salud de Bolaños de Calatrava.

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, 15 de enero, cuando una mujer se acercó al mostrador del centro sanitario para solicitar una documentación de su marido sin presentar para ello ni su DNI ni otro documento identificativo. Al ver que no se lo entregaba, la administrativa que le atendía le explicó que era un requisito indispensable si quería obtener los papeles, según informa CSIF en un comunicado de prensa.

En esos momentos, la mujer comenzó a dar voces y a proferirle insultos e improperios. La otra auxiliar que se encontraba allí intentó calmarla diciéndole que era un requisito que se pedía a todos, pero de nada sirvió, ya que se puso aún más agresiva.

“Me cago en tus muertos”, comenzó a gritar a la trabajadora, mientras intentaba entrar al otro lado del mostrador. Fue entonces cuando cogió una botella de agua de metal que había sobre la mesa y se la tiró, consiguiendo esquivar ésta el golpe.

En ese instante, uno de los facultativos que se encontraba en el centro de salud le recriminó que no podía estar detrás del mostrador, a lo que la agresora respondió lanzándole una caja a una de las auxiliares. Fue el propio personal administrativo quien avisó a la Guardia Civil e interpuso la correspondiente denuncia.

El sindicato lamenta profundamente que sigan repitiéndose estos episodios violentos con tanta asiduidad y vuelve a mostrar, una vez más, su absoluto rechazo a cualquier tipo de agresión a los profesionales del ámbito sanitario.

“Basta ya. Esta situación es insostenible. No podemos consentir que este tipo de agresiones queden impunes y que ir a trabajar suponga un riesgo para nuestra integridad física. Exigimos al Sescam protección real ya, un entorno laboral seguro, medidas urgentes y tolerancia cero contra las agresiones”, apunta la presidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández.

Asimismo, desde la Central Sindical se vuelve a exigir, una vez más, personal de vigilancia en todos los centros de salud de la región, así como la creación de la figura de “Centro con mayor peligrosidad”, lo que permitiría dotar a esta figura del presupuesto necesario para hacer frente a todos los problemas de inseguridad y de agresiones en los centros sanitarios afectados.

Con ésta son ya dos las agresiones al personal del ámbito sanitario en la provincia de Ciudad Real en lo que va de año, tras el incidente registrado el pasado 5 de enero en el centro de salud de Argamasilla de Alba cuando tres mujeres agredieron a una pediatra.