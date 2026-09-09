Ciudad Real presenta la solicitud para que la Pandorga sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha presentado ante la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo, la solicitud para que la Pandorga sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, culminando así meses de trabajo para impulsar el reconocimiento nacional de una de las celebraciones más emblemáticas y representativas de la capital.

El Ayuntamiento de Ciudad Real, a través de la concejalía de Turismo, ha trabajado en la elaboración de un completo expediente que incorpora un ambicioso plan de difusión, además de recoger la implicación y participación de las asociaciones y colectivos de la ciudad que hacen posible, año tras año, la celebración de la Pandorga.

El expediente presentado incluye también el informe favorable de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, un respaldo institucional que refuerza la candidatura de la fiesta ciudadrealeña y permite avanzar en un procedimiento que el Ayuntamiento considera estratégico para la promoción exterior de la ciudad.

La concejal de Turismo, Cristina Galán, ha destacado que “hoy damos un paso muy importante para la Pandorga y, por supuesto, para Ciudad Real”. “Culminamos meses de trabajo y damos un paso decisivo para conseguir que nuestra fiesta más emblemática tenga por fin el reconocimiento nacional que se merece”, ha señalado.

Galán ha subrayado que “conseguir este reconocimiento es conseguir un objetivo de ciudad”, porque “la Pandorga representa nuestra identidad, nuestras tradiciones y nuestra forma de vivir y de compartir en Ciudad Real”. En este sentido, ha puesto en valor la implicación de las asociaciones y colectivos ciudadrealeños, “que año tras año hacen posible que nuestra fiesta siga creciendo y manteniendo su esencia”.

La responsable municipal de Turismo ha explicado que la declaración de Interés Turístico Nacional supondría además una importante oportunidad para incrementar la proyección exterior de Ciudad Real. “Estamos convencidos de que dar a conocer y compartir la Pandorga con el resto de España puede tener una repercusión muy positiva para la ciudad, atrayendo más visitantes y proyectando nuestra ciudad y nuestras tradiciones más allá de nuestra provincia y de nuestra región”, ha afirmado.

Cristina Galán ha incidido en la importancia estratégica del turismo para el desarrollo económico de Ciudad Real. “El turismo es uno de los motores de nuestra economía, genera actividad, genera oportunidades y genera riqueza”, ha indicado, defendiendo la apuesta del Ayuntamiento por seguir trabajando en la consolidación de Ciudad Real como destino turístico.

“Desde la concejalía de Turismo trabajamos para posicionar cada vez más a Ciudad Real como destino, poniendo en valor nuestras fiestas, nuestras tradiciones y todo lo que tenemos que ofrecer, además de nuestro patrimonio”, ha concluido.

Con la presentación de esta solicitud, el Ayuntamiento da un nuevo impulso a la promoción y proyección nacional de la Pandorga, una celebración profundamente arraigada en Ciudad Real y que aspira ahora a alcanzar un reconocimiento que contribuya a reforzar su atractivo turístico y a situarla en el mapa de las grandes fiestas tradicionales de España.