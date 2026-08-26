CCOO anuncia movilizaciones si no hay avances en el convenio de atención sociosanitaria a domicilio de Ciudad Real

Tras la celebración de ocho reuniones, sin ningún tipo de avance, CCOO del Hábitat advierte de que saldrá a la calle en el mes de septiembre si FECIR no quiere acordar condiciones dignas para un sector esencial y profundamente feminizado.

La patronal de Ciudad Real insiste en la necesidad de crear una doble tabla salarial, según se realicen nuevas concesiones administrativas, lo que supondría un agravio entre trabajadoras “de primera y de segunda, y eso no lo vamos a aceptar” según ha señalado Antonio Sánchez, responsable de la Federación del Hábitat en Ciudad Real, ya que “con este tipo de propuestas habría personas trabajadoras que no tendrían incrementos salariales en años”.

La última oferta de la patronal ha sido la de incrementar las tablas salariales únicamente a las personas que no lleguen al SMI, excluyendo a las que, por su antigüedad, ya lo superan. “Esta medida no supone ninguna mejora real porque las personas que no llegan al salario mínimo tienen ya aplicado un complemento en nómina. Es un truco de trileros” ha denunciado Sánchez.

CCOO considera que estamos ante un bloqueo de facto por parte de la patronal que, a pesar de mostrarse a disposición de la parte social para la negociación, no demuestra en la mesa una actitud propositiva con propuestas coherentes.

El convenio colectivo de atención sociosanitaria a domicilio de Ciudad Real lleva caducado desde 2022 y, cualquier avance, se ha tenido que conseguir en los tribunales gracias a las demandas presentadas por este sindicato.

Cabe recordar que la sala de lo social del TSJCLM dió la razón a CCOO del Hábitat en el conflicto de ámbito provincial de Ciudad Real y reconoció el pago de atrasos desde 2019 a 2025 garantizando el derecho mínimo del convenio estatal de dependencia. En dicho proceso cerca de 500 personas trabajadoras presentaron demandas individuales ante sus empresas.

A juicio de Sánchez, “los costes del servicio de ayuda a domicilio que licitan los ayuntamientos no corresponden con la realidad debido a la mala gestión y actuación de una patronal que no valora ni reconoce este servicio y no mira por los intereses de sus empresas asociadas ni por los de sus trabajadoras”.

La atención sociosanitaria a domicilio es esencial para miles de familias y fundamental para garantizar los cuidados y la atención a las personas que más lo necesitan. Es un servicio que, gracias a la mayor esperanza de vida y debido al envejecimiento de la población, se ha vuelto imprescindible en nuestra sociedad. Sin embargo, quienes lo sostienen diariamente, siguen lejos de obtener un reconocimiento laboral y salarial acorde con la importancia de su trabajo.

CCOO del Hábitat recuerda que la dificultad para mejorar la situación de sectores tan feminizados como éste hace que las mujeres sigan condenadas a tener peores condiciones laborales y salariales que les impiden progresar y acortar la brecha de género como sería deseable en una sociedad que aspira a ser igualitaria.