Carrión cierra la puerta a la planta de biometano que pretendía instalarse en la localidad

El Ayuntamiento de Carrión de Calatrava ha dado por concluido el proyecto para instalar una planta de gestión de residuos y producción de biometano en el municipio después de que el Pleno, reunido este jueves en sesión extraordinaria a propuesta del equipo de Gobierno, aprobara por unanimidad mostrar su no conformidad con la iniciativa.

El proyecto se encontraba inmerso en el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental.

La decisión adoptada por la Corporación será ahora trasladada a la Dirección General de Calidad Ambiental para que se incorpore al expediente y se proceda a la finalización de la tramitación ambiental, tal y como recoge expresamente el acuerdo plenario.

El alcalde de Carrión de Calatrava, Dionisio Moreno, ha asegurado que con esta decisión "se da por finalizado este asunto, con lo que se acaban las inseguridades, incertidumbres y desconfianzas".

Moreno ha explicado además que el acuerdo se adopta con el objetivo de "salvaguardar el interés general" y poner fin a la incertidumbre generada durante los últimos meses entre parte de la población.

La iniciativa para construir la planta comenzó su tramitación en 2024 y contemplaba la producción de biometano mediante el tratamiento de distintos residuos orgánicos.

Desde entonces, el proyecto generó debate e incertidumbre en el municipio y el Ayuntamiento fue adoptando diferentes medidas dentro de sus competencias.

Entre ellas, inició los trámites para una modificación puntual de las normas subsidiarias y suspendió durante dos años el otorgamiento de licencias para actividades relacionadas con el almacenamiento, gestión o transformación de residuos orgánicos y con la ganadería intensiva.

A este proceso se sumó la aprobación de la Ley 5/2026, de 16 de julio, publicada el pasado 23 de julio en el DOCM, que modificó la legislación autonómica de evaluación ambiental para establecer que los ayuntamientos deben manifestar mediante acuerdo plenario su conformidad o disconformidad con determinados proyectos con incidencia ambiental en sus términos municipales. Una decisión que, además, tiene carácter vinculante para el procedimiento.

En el caso de Carrión, el Ayuntamiento considera que el municipio presenta una "elevada sensibilidad territorial" ante este tipo de instalaciones por la concurrencia de factores ambientales, patrimoniales y territoriales, cuya valoración conjunta lleva al Consistorio a considerar desaconsejable, con carácter general, la implantación de plantas de biometano en su término municipal.

Con este marco, el equipo de Gobierno llevó al Pleno la propuesta de no conformidad con la instalación con el objetivo, según explicó el alcalde, Dionisio Moreno, de "salvaguardar el interés general" y acabar con la incertidumbre existente entre los vecinos.

El acuerdo salió adelante por unanimidad de todos los grupos de la Corporación y será remitido a la Dirección General de Calidad Ambiental para que continúe los trámites correspondientes para la finalización del procedimiento ambiental.

Moreno dio así por cerrado el asunto y aseguró que "no hay lugar a más inseguridades, incertidumbres ni desconfianzas".