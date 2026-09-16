El Ayuntamiento de Ciudad Real presenta el protocolo municipal de absentismo escolar

Directores de centros educativos, orientadores, representantes de AMPAS y otros integrantes de la comunidad educativa de la capital han podido conocer hoy el protocolo de absentismo escolar municipal.

La concejal de Educación, María José Escobedo, ha sido la encargada de presentarles las líneas principales de un trabajo que nace con la intención de sumar elementos de sensibilización para ayudar a prevenir situaciones de absentismo en las aulas.

Bajo el lema “Educación sin ausencia. Responsabilidad compartida”, el protocolo es el fruto de un trabajo conjunto de las concejalías de Educación y de Servicios Sociales consensuado con los propios centros educativos, la Policía municipal o la delegación de Educación.

“El absentismo es responsabilidad compartida de todos”. Por ello, Escobedo ha querido agradecer la implicación de los distintos agentes que intervienen en el procedimiento desde el momento en el que se detecta un caso de absentismo. El protocolo establece de forma clara cada uno de los pasos a dar “para tratar de acortar los tiempos de actuación”.

El protocolo sirve como documento de referencia y consulta para la coordinación institucional entre las diferentes áreas del Ayuntamiento de Ciudad Real (Educación, Servicios Sociales, Policía Municipal) y otras administraciones y entidades implicadas en materia educación y de escolarización en la ciudad.

Los motivos y causas que originan el absentismo escolar son muy variados, desde el contexto familiar a la desmotivación del alumno por múltiples circunstancias, por lo que la actuación tiene que abordar esas variables para conseguir mejores resultados.

En el protocolo que hoy ha presentado la concejal de Educación se identifican las actuaciones a adoptar y los responsables de iniciarlas desde el primer momento en el que se detecta una situación de media o alta intensidad de absentismo hasta la última medida que sería la remisión del expediente a Fiscalía, estableciendo también cada uno de los pasos intermedios hasta llegar a ese final.