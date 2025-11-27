Arrancan las obras para construir el nuevo parque de bomberos de Ciudad Real

Ya han comenzado los trabajos de desbroce y explanación del nuevo Parque de Bomberos de Ciudad Real.

Lo ha avanzado esta mañana el propio Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) en sus redes sociales. Este nuevo parque de bomberos se va a construir en una parcela situada a la salida de Ciudad Real, en la carretera nacional 430.

Primeros trabajan que han comenzado hoy tras la firma del contrato principal el pasado 20 de octubre y la realización de los trámites necesarios por parte de la empresa adjudicataria que es la empresa madrileña Taller de Construcción TMR, que construyó el parque de bomberos de Alcobendas en 2021.

Inicio de los primeros trabajos del nuevo parque de bomberos de Ciudad Real | SCIS

La licitación, a la que concurrieron 15 empresas, se hizo en tres lotes: el complejo del parque, sus accesos y las acometidas de servicios (agua, luz y telecomunicaciones) por un importe total de 4.814.505 euros, lo que supone 638.248 euros de ahorro con respecto al presupuesto estimado en la licitación.

El nuevo parque dispondrá de una torre de entrenamiento de 7 plantas, hangares para 12 vehículos, oficinas y centros de formación en Emergencias.

Cuando finalice su construcción, el actual parque de bomberos de Ciudad Real se trasladará al nuevo, y en las instalaciones del antiguo está previsto que la Diputación ubique el futuro Museo de la Caza.