Amelia Tiganus pide en Ciudad Real que el discurso político y social sea "contundente" y "rechace lo que representa la prostitución"

Así lo ha expresado durante la recepción del I premio Concha Tolosa contra la violencia de género que se le ha otorgado este viernes en la Diputación de Ciudad Real.

Al acto han asistido la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández y el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, acompañados del grupo ciudadrealeño The Víboras, que han amenizado el acto con varios de sus temas musicales.

Tiganus ha incidido en que "es responsabilidad política lo que ocurre con la prostitución" y ha dicho que "se necesitan más herramientas jurídicas, leyes integrales y normas que marquen lo que están bien y lo que está mal".

Asimismo, ha expresado su deseo de que la sociedad se construya "en torno a un discurso que vaya a la raíz del asunto" y que "rechace lo que representa la prostitución, los proxenetas y la mercantilización".

No es la primera vez que la escritora visita la capital ciudadrealeña, pero sí la primera vez que recibe "un premio tan personal como este", según ha explicado". Para mí las referentes son muy importantes, me he dejado la salud en esta lucha pero todo este tiempo he reflexionado sobre lo importante de la vida y soy consciente de la necesidad que tenemos los humanos de contar historias", ha añadido.

La escritora y también fundadora de Emargi, una asociación que busca el fin de la explotación sexual y reproductiva de las mujeres, ha hablado con orgullo de la asociación, que ha definido como "la familia elegida".

Dicho esto, ha mostrado su alegría por "haber conseguido romper con la dicotomía entre las putas y las santas, las que sirven y las que no", incidiendo en que "este mundo necesita conciencia de que las mujeres son personas y más aún frente a la frivolización que se da frente a la prostitución".

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo de "mujeres que limpian el mundo y cuidan de personas".

"Las mujeres no hemos nacido para trabajar en las eyaculaciones de los hombres y en redes a veces se transmite a las niñas que lo único para lo que sirven es para despertar deseo sexual", ha apostillado.

Ha alertado de que "es deber de la sociedad proteger a las niñas y niños" porque "también tienen el derecho de vivir en un mundo donde sus afectos y empatía puedan darse y donde construir un vínculo donde vivir una sexualidad placentera.

Ha terminado su discurso agradeciendo a las mujeres "que le apoyaron para relatar su vida desde el relato crítico" y manifestando que "la sociedad necesita hombres buenos y que se conviertan en referentes". "Llevaré el premio con el mayor orgullo posible", ha concluido.

RECURSOS PARA PROTEGER A QUIENES SUFREN VIOLENCIA MACHISTA

De su lado, Caballero ha comenzado su intervención celebrando "la vida y la causa de la que fue directora del Instituto de la Mujer de Ciudad Real, Concha Tolosa".

Asimismo, ha reivindicado que "la violencia machista no es algo que pasa porque tiene que pasar" y que "ninguna mujer tiene que deslizarse por los escalones de la violencia que siempre acaban en el rellano de la muerte".

En esta ocasión, ha aprovechado para celebrar el 130 aniversario del palacio de la Diputación reivindicando que "es obligación de la institución disponer de los recursos para proteger a quienes lo sufren y reivindicar la memoria de quienes ya no están".

"Hay que hablar de asesinos y hay que llamar a las cosas por su nombre y a quien mata a una mujer hay que llamarle asesino", ha dicho añadiendo que "en política hay quienes quita hierro a las ofensas machistas".

Ha mostrado el presidente su orgullo de que "hombres y mujeres estén unidos este día para valorar una sociedad en la que todas las mujeres se sientan seguras, libre de trata y prostitución".

"Estamos aquí porque queremos una sociedad que garantice una respuesta efectiva y se castigue a los agresores de manera integral y queremos levantar el velo de silencio ante lo que es el crimen más encubierto del mundo", ha añadido.

Asimismo, ha incidido en que "en trata nunca se puede ir en contra de las mujeres prostitutas" y que " resulta imprescindible perseguir a las mafias y transofmar valores que justicien la prostitución".

En materia de violencia, ha dicho el presidente que existen razones para convocar el acto. "Son 49 las razones de aquellas que perdieron la vida y 6 las asesinadas en el mes de enero de 2023. Tenemos las razones de hijos e hijas que han quedado huérfanos que han sido asesinados junto a sus madres, tenemos tantas razones como las miles de mujeres que actualmente sufren, tan solo por ser mujeres", ha añadido.

En este sentido ha dicho que tienen el compromiso de que el 25 de noviembre "tiene que ser todos los días del año" porque la violencia machista, aunque algunos la quieran negar, no es algo anecdótico" .

CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA EN ZONAS RURALES

Así, ha lamentado que "todavía queda mucho por hacer" y que el objetivo de la Diputación provincial, junto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es "luchar contra la violencia machista en las zonas rurales".

"Los avances que hemos conseguido están bien pero hay que seguir incorporando recursos económicos y humanos a esta batalla, los recursos funcionan bien. Cada vez tienen que ser más las fuerzas que están en la batalla y que son esenciales, sabemos que la causa es la desigualdad y ahí está la violencia de género, mientras haya desigualdad habrá violencia machista", ha dicho.

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS

Blanca Fernández ha comenzado su intervención diciendo que "llevar el nombre de Concha significa llevar el de muchas mujeres" y ha agradecido a la Diputación el acto y la entrega del premio a Tiganus.

Además, ha anunciado que "los centros de atención integral a las víctimas de violencia sexual se especializarán en la atención de víctimas de explotación sexual".

"El premio significa un ejercicio de valentía porque hoy es más fácil ponerse de perfil para no hablar de temas espinosos y que no rinden votos" ha dicho a la vez que ha puesto en valor "que una institución como la diputación tenga tan claro que no se pueda consentir la trata y la violencia".

Dicho esto, ha explicado que se estima que 2 millones de mujeres y niñas en el mundo son víctimas de la explotación sexual y de la trata de sus cuerpos. "Hay quien dice que esto es un ejercicio de libertad", ha dicho sin dejar de obviar que "esto no es así para las mujeres".

En cualquier caso, una sociedad sana y un país democrático serio debe saber que de las 45.000 mujeres que anualmente sufren el tráfico, 36.000 sufren la explotación sexual. "Esto solo son estimaciones porque es un fenómeno que no conocemos", ha matizado.

Sobre la ley del sí solo es sí, ha dicho que "con carácter general es muy buena" aunque "lamentablemente hay que asumir las consecuencias de un error".

"El Gobierno de Castila-La Mancha introdujo como elemento a valorar poder utilizar esta ley para luchar contra la explotación sexual", ha dicho explicando que "se necesita una ley que hable de la explotación, la esclavitud y se dejó de hablar".

"Hoy es el momento de decir que alegamos e intentamos que se asumiera esa responsabilidad en esta ley y esperamos que se haga con una ley integral", ha concluido.