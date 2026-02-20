Gema García cree que también atraerá más turistas

La alcaldesa de Calzada valora que la declaración BIC del Juego de las Caras "supondrá legalizar este juego de azar"

"Supone la legalización de un juego de azar y un impulso para atraer más turistas". Así lo ha asegurado la alcaldesa de Calzada de Calatrava, Gema García, después de que esta semana el Gobierno de Castilla-La Mancha haya declarado el “Juego de las Caras” como Bien de Interés Cultural en categoría de Bien Inmaterial.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

García se ha mostrado en Onda Cero contenta y orgullosa por esta declaración y cree que es muy importante porque viene a significar la legalización de un juego de azar que se celebra el Viernes Santo, siendo la única fiesta profana que tiene lugar durante la Semana de Pasión en toda la región.

Además, García asegura que esta figura aprobada por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha va a significar un impulso turístico para Calzada y dice que está segura de que será una llamada para que los visitantes vengan a esta localidad y conozcan el “Juego de las Caras”.

Este juego puede llegar a congregar entre 12.000 y 15.000 personas el Viernes Santo en Calzada de Calatrava.

