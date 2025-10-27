Regresan la mayoría de los mayores desalojados de la residencia Virgen de la Encarnación de Carrión de Calatrava

Poco a poco regresa la normalidad a la residencia de Carrión de calatrava tras el incendio del pasado sábado que costó la vida a una residente de 67 años, y provocó que dos de sus trabajadoras fueran trasladadas al hospital por inhalación de humo. Gracias a su empeño en desalojar a los residentes se pudieron evitar males mayores, tal y como ha destacado el Delegado provincial de Bienestar Social, Eulalio Díaz Cano.

La mayoría de los 96 ancianos desalojados ya han regresado a la residencia, mientras que unos 15, aún permanecen en la residencia Gregorio Marañón de Ciudad Real, donde fueron trasladados.

El centro, había pasado la inspección del Gobierno regional el pasado mes de septiembre de forma satisfactoria, y esta misma semana había realizado un simulacro de evacuación con normalidad. De momento se desconocen las causas que lo provocaron.