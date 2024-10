El Presidente de Fecir opina que lo del aeropuerto es una venganza contra Page

En declaraciones a Onda Cero, Carlos Marín ha mostrado su oposición rotunda a este proyecto y criticado esta decisión del gobierno de España, que en su opinión se ha llevado a cabo con alevosía y nocturnidad, sin informar a nadie. Opina que se trata de una venganza contra Page por decir lo que piensa.

Marín ha emplazado a la Ministra Isabel Rodríguez, que conoce muy bien el aeropuerto, a considerar si realmente se trata de unas instalaciones que reúnen las condiciones para acoger a inmigrantes de forma digna, y no un campo de concentración, que no servirá para su integración, porque según opina el presidente de los empresarios, éstos deben ser contratados en origen y no permanecer en un centro de hacinamiento donde estarán recluidos.