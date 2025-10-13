A punto de estrenar como protagonista 'La boda' junto a Elena Furiase y reciente ganador del Premio del Jurado en el Certamen T

Daniel Chamorro, impartirá un curso intensivo de interpretación ante la cámara en Ciudad Real

El reconocido actor y director Daniel Chamorro, en declaraciones a Onda Cero Ciudad Real, ha adelantado que visitará Ciudad Real los próximos 25 y 26 de octubre para impartir un curso intensivo de interpretación frente a cámara, organizado por el Centro Artístico Infinito.

Consoli Romero

Ciudad Real |

La formación, de 14 horas de duración, se desarrollará en el propio centro, ubicado en el Pasaje de la Merced, número 1, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

El taller está dirigido a intérpretes profesionales, estudiantes de arte dramático y personas con curiosidad por la interpretación que deseen descubrir o perfeccionar su trabajo ante la cámara.

Durante las dos jornadas, Chamorro trabajará con los participantes en aspectos esenciales del desempeño actoral en el medio audiovisual: la naturalidad frente al objetivo, la conexión emocional, el ritmo interno y la construcción de la verdad escénica.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer