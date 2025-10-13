Daniel Chamorro, impartirá un curso intensivo de interpretación ante la cámara en Ciudad Real

La formación, de 14 horas de duración, se desarrollará en el propio centro, ubicado en el Pasaje de la Merced, número 1, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

El taller está dirigido a intérpretes profesionales, estudiantes de arte dramático y personas con curiosidad por la interpretación que deseen descubrir o perfeccionar su trabajo ante la cámara.

Durante las dos jornadas, Chamorro trabajará con los participantes en aspectos esenciales del desempeño actoral en el medio audiovisual: la naturalidad frente al objetivo, la conexión emocional, el ritmo interno y la construcción de la verdad escénica.