El Juzgado de lo Mercantil concede a CRIA una nueva prórroga para pagar el aeropuerto de Ciudad Real

El plazo para abonar el dinero acabará el 19 de julio. Si CRIA no deposita el dinero, el 20 de julio comenzará un nuevo proceso de venta

Según el auto firmado hoy por el magistrado Carmelo Ordóñez, la adjudicataria provisional debe pagar el precio de compra de la infraestructura aeroportuaria y formalizar la escritura pública de compraventa antes del 19 de julio.





Esta segunda y última prórroga implica para CR International Airport S.L. la obligación de abonar los gastos de mantenimiento, seguridad, limpieza y personal del aeropuerto, incluidos los del centro de visitantes, de los meses de mayo, junio y julio de 2018, que ascienden a 240.000 euros en total.





Junto a esto, se acepta una cláusula penal de 500.000 euros para el supuesto de no cumplimiento del abono total del precio de la infraestructura y la firma de la escritura en el plazo concedido por el juzgado.





En total, 740.000 euros que CR International Airport S.L. deberá asegurar de forma preventiva aportando al juzgado reconocimiento de deuda notarial en un plazo de 5 días.





Según recoge el auto, en ninguna de las alegaciones hechas por las partes personadas en el procedimiento (Administración Concursal, empresa concursada y todos los acreedores personados) se han opuesto a esta segunda y última prórroga a la adjudicataria provisional del aeropuerto, salvo las puntualizaciones de un acreedor.





El auto resuelve además sobre la modificación parcial del plan de liquidación propuesta por el Magistrado, una vez recibidas las alegaciones hechas por la empresa concursada y la Administración Concursal.





Todo ello si fuera necesaria la reanudación de un nuevo y último procedimiento de venta directa del aeropuerto, y para el caso de que la adjudicataria provisional, CR International Airport S.L., no pagara la totalidad del precio del Aeropuerto de Ciudad Real y no se firmara la escritura de compraventa notarial en la nueva y última prórroga concedida.





Por otro lado, el juez señala que la reanudación de un nuevo y último procedimiento de venta directa de la totalidad de la unidad productiva aeroportuaria, que comenzará si CR International Airport S.L. no paga todo el precio y la firma de la escritura de compraventa antes del 19 de julio de 2018.





En ese caso, se reanudaría un nuevo procedimiento de venta directa el 20 de julio de 2018 y finalizaría a las 14 horas del 16 de agosto de 2018 y quedan habilitados como días hábiles del 1 al 16 de agosto.





En ese plazo, cualquier interesado en la compra del aeropuerto podrá realizar oferta para su adquisición, acompañada de un plan de viabilidad. Las ofertas se presentarán al juzgado en sobre cerrado y dirigido al magistrado del procedimiento concursal.





El juzgado no aceptará ofertas que no cumplan dichos requisitos y en las que no conste en el momento de la personación, la consignación del 10 % de la cantidad que se ofrezca, o aval, que será ejecutado por el Juzgado en el plazo de 24 horas.





Solo una vez presentada en debida forma la oferta, por resolución judicial se tendrá por ofertante a ese tercero interesado, y a partir de ese momento, y no antes, se podrá revisar toda la documentación que precise del concurso.





El precio mínimo de venta, y por tanto el precio mínimo de cualquier oferta, será de 56,2 millones de euros.





Finalizado el plazo de presentación de ofertas, el juzgado dará traslado a la Administración Concursal de las ofertas de compra directa para que el 3 de septiembre de 2018 informe sobre dichas ofertas.





Si no se hubiere presentado ninguna oferta válida, antes de la adopción cualquier decisión sobre el fondo del concurso se oirá a la adjudicataria provisional CR International Airport S.L. por plazo de dos días por si siguiera interesada y hubiera obtenido finalmente la financiación suficiente.





En caso de que se presenten 2 o más ofertas válidas y distintas, serán citados dichos ofertantes y la Administración Concursal a una vistilla que se celebrará el 6 de septiembre de 2018, a fin de que cualquiera de dichos ofertantes pueda mejorar el resto de las pujas.





CR International Aiport S.L. podrá concurrir a dicha vistilla y por tanto podrá participar en el nuevo proceso de venta, si y solo si, cumple con dos condiciones.





Estas condiciones pasan por igualar económicamente al menos a la mayor de las ofertas y consigna el 10 % del precio ofertado y que a esa fecha esté al día en cuanto al pago de los gastos de mantenimiento de la infraestructura y de las cantidades que adeude a la masa del concurso, incluyendo los 740.000 euros antes citados.





Para el caso de que CR International Airport S.L. cumpliera estas dos condiciones, se podría computar, en su caso, y tener en cuenta lo entregado a cuenta del precio el 5% del total de la cantidad ofrecida cuando resultó adjudicataria provisional, en 2016.





Una vez celebrada la vistilla, y antes del 12 de septiembre de 2018 se dictará resolución por parte del magistrado proclamando al mejor ofertante, que deberá consignar, en el plazo de 24 horas, el 10 % de la cantidad finalmente ofrecida en la vistilla.





A partir de ese momento y en un plazo máximo de 9 días, y en todo caso antes del 21 de septiembre de 2018, Administración Concursal y ofertante deberán formalizar la firma de la escritura de compraventa, momento en el que, para que se pueda firmar la escritura, deberá estar pagada la totalidad del precio ofertado, hasta completar el 100 por ciento.





Cualquiera de los ofertantes perderá las cantidades que haya consignado para ser postor si retirase su oferta de forma injustificada en cualquier momento antes de la celebración de la vistilla señalada para el 6 de septiembre de 2018, o antes de la firma de la escritura notarial.





El comprador final lo será en condición de promotor del aeropuerto, con todas las consecuencias legales que deberá cumplir como promotor.





Una vez firmada la escritura notarial, podrá ser inscrita en el registro de la propiedad.