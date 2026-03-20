Vuelve el Pilates Solidario de Res y Aquaservice

Un año más regresa el ya famoso RES Pilates Solidario y las 12 horas Aquaservice, a beneficio de Afanion. Las dos actividades se celebrarán el sábado 25 de abril en el Recinto Ferial, con numerosos voluntarios, colaboradores y patrocinadores, entre los que además del Ayuntamiento, destaca el Centro Comercial Albacenter (donde se ha realizado la presentación) y las empresas Res y a Aquaservice que dan nombre a ambas iniciativas.
El RES Pilates Solidario pretende reunir a varios miles de personas en una jornada con sesiones deportivas de diferente índole, gastronomía y ocio. La carrera 12 horas Aquaservice consistirá en estar 12 horas dando vueltas al Recinto Ferial, aunque no es necesario participar durante todo el periodo: cualquier persona, empresa o entidad puede sumarse por el tiempo que desee y hacerlo andando, corriendo, en bicicleta o incluso alternando modalidades. El reto colectivo es garantizar que, durante las 12 horas, siempre haya personas realizando vueltas al Recinto Ferial para simbolizar el apoyo a la asociación.
Llanos Navarro, concejala de Calidad de Vida, ha felicitó al organizador, Ricardo López Torrecillas, por el creciente éxito de público y de organización que cada año cosechan estos eventos, así como al presidente de Afanion, Juan García Gualda, por el trabajo ejemplar que realizan para mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes