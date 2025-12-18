La Vuelta Ciclista 2026 hará `parada en la sierra de Albacete

La provincia de Albacete ha dado un paso histórico en su proyección deportiva, turística y territorial con la confirmación oficial de que la sierra albacetense será protagonista de la 10ª etapa de La Vuelta a España 2026, con una jornada de media montaña que se disputará el 1 de septiembre, con salida en Alcaraz y llegada en Elche de la Sierra.

El anuncio se ha producido en el Monte-Carlo Sporting Club de Mónaco, durante la presentación oficial del recorrido de La Vuelta 2026, un acto de alcance internacional retransmitido en directo por RTVE, en el que la Diputación de Albacete ha estado representada por una amplia delegación institucional, encabezada por su presidente, Santi Cabañero.

La etapa confirmada será la 10ª de un recorrido muy novedoso de inicio a fin, ya que la La Vuelta 2026 arrancará con una espectacular contrarreloj en Mónaco y culminará en Granada, y no en Madrid como es habitual.

La ‘serpiente multicolor’ arrancará septiembre con la provincia de Albacete como protagonista: 184,5 kilómetros de recorrido y 2.975 metros de desnivel positivo, en una etapa diseñada para ofrecer “espectáculo deportivo, dureza y una imagen televisiva de enorme impacto”, situando a la Sierra de Albacete en el foco del ciclismo mundial.

El trazado partirá de Alcaraz y finalizará en Elche de la Sierra, atravesando términos municipales como Salobre, Riópar, Aýna, Hellín, Socovos y Férez, además de otros 14 núcleos de población, y contará con la ascensión a cuatro puertos de montaña: Crucetas, El Peralejo, El Pontarrón y el Puerto de Socovos.

Se trata de la primera vez que la provincia acoge de forma íntegra una etapa de media montaña de La Vuelta con la sierra como eje central, rompiendo definitivamente con el tópico que históricamente ha vinculado a Albacete únicamente al llano y a los ‘abanicos’ en el ámbito ciclista de la mano de la ‘gran ronda’ española.

[[H3:Reacciones a la gran noticia]]

El presidente de la Diputación, Santi Cabañero, ha subrayado que lo anunciado en Montecarlo “es el resultado de muchos años de trabajo serio, discreto y perseverante”. “Nada de esto es casual. Hoy se ha hecho oficial, en un escenario internacional, algo que llevamos tiempo construyendo: que la Sierra de Albacete esté en el mapa del gran ciclismo. Lo conseguimos porque hemos creído y creemos en ella, porque hemos invertido en ella y porque hemos trabajado con una estrategia clara y sostenida”, ha afirmado.

“Hemos hecho un esfuerzo enorme en la mejora de carreteras y en la señalización de puertos de montaña. No sólo para el ciclismo profesional, sino para la gente que vive aquí y para quienes nos visitan (y que cada vez son más personas ligadas al ciclismo). La Vuelta viene porque el territorio está preparado, porque hemos hecho los deberes”, ha señalado.

El vicepresidente, Fran Valera, amante y practicante del deporte de la ‘bici’, ha destacado el impacto transversal que supone una etapa de La Vuelta para la provincia. “La Vuelta es deporte, pero también es turismo, economía, empleo y orgullo de pertenencia. Es una ventana mundial que hoy se abre a nuestros pueblos y a nuestras sierras”, ha señalado.

Por su parte y en esa línea, el diputado de Deportes, Dani Sancha, ha valorado la confirmación de esta etapa como “un reconocimiento al trabajo bien hecho”. “Durante años hemos trabajado para mejorar infraestructuras, señalizar puertos y construir un calendario deportivo sólido. Hoy La Vuelta confirma que Albacete puede ofrecer montaña, dureza, belleza y organización al máximo nivel”, ha afirmado.

[[H3:Orgullo local]]

La alcaldesa de Elche de la Sierra, Raquel Ruiz, ha calificado la confirmación del final de etapa en su municipio como “un día histórico”. “La llegada de La Vuelta a Elche de la Sierra es una oportunidad extraordinaria para mostrar al mundo quiénes somos y todo lo que tenemos que ofrecer. Será un impulso enorme para la hostelería, el comercio y el turismo, y una experiencia inolvidable para nuestros vecinos y vecinas y para toda la sierra” ha señalado, sin perder de vista su papel como diputada de Turismo.

Por su parte, el alcalde de Alcaraz, Pedro Jesús Valero, ha subrayado el orgullo que supone acoger la salida de la etapa. “Que la etapa salga de Alcaraz, donde el grueso de la multitudinaria ‘caravana’ que acompaña a La Vuelta llegará probablemente el día previo, es un reconocimiento al potencial de nuestra sierra y al trabajo conjunto entre administraciones. Nuestros pueblos están preparados para grandes eventos y lo van a demostrar”, ha afirmado.