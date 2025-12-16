La Cofradía del Silencio inaugura su Belén en su Casa Hermandad

La Casa Hermandad de la Cofradía del Silencio y Santo Vía Crucis de Albacete, situada en la calle Puerta de Murcia, nº 1 (frente al Colegio Cervantes), acoge ya el Belén del Silencio, que ha quedado inaugurado y abierto al público para la contemplación de una obra de grandes dimensiones y gran valor artístico.

El Belén ha sido realizado por el maestro Mario Ibáñez Matías, destacando especialmente las esculturas de Fran Carrillo Periago, que se convierten en uno de los principales atractivos del conjunto. Desde la Cofradía se agradece profundamente el trabajo, dedicación y talento de ambos artistas, que han contribuido a engrandecer una tradición muy arraigada en estas fechas.

El acto inaugural fue presidido por el presidente de la Cofradía del Silencio, José Luis Roldán, junto a Fernando Melero, y estuvo amenizado por la actuación de la Ronda Algazara, que aportó música y bailes de raíces populares, creando un ambiente especialmente emotivo y navideño.

El Belén ha sido bendecido y forma parte de la Ruta de Belenes de la Provincia de Albacete 2025-2026, organizada por la Diputación Provincial, y podrá visitarse hasta el próximo 4 de enero.

Los horarios de visita se extienden de lunes a sábado: de 18:00 a 20:30 horas Domingos: de 11:00 a 13:30 horas (Cerrado los días 15, 16, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero), y las visitas guiadas podrán concertarse previamente a través de WhatsApp en el 647 83 96 30.

Desde la Cofradía del Silencio y Santo Vía Crucis se invita a toda la ciudadanía a visitar este Belén, recordando que las puertas de la Casa Hermandad permanecen abiertas y que, entre todos, se sigue construyendo Cofradía.