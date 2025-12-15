Ya está abierta la tienda más solidaria y emotiva de la Navidad

La Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion) ha inaugurado su Tienda Solidaria 2025, un espacio dedicado a recaudar fondos que se destinarán a programas de apoyo, incluyendo ayudas económicas y psicosociales, así como a sensibilización e investigación para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes con cáncer y de sus familias. La tienda estará abierta hasta el 5 de enero en la C/ Martínez Villena nº 4 (en la confluencia con la Bajada a San Juan Evangelista).

El presidente de Afanion, Juan García Gualda, destaca que la Tienda Solidaria “es una muestra del compromiso y la colaboración de nuestra comunidad, que nos permite seguir apoyando a quienes más lo necesitan”. Este proyecto cuenta con la participación altruista de 23 familias y 16 voluntarios, quienes trabajan incansablemente para garantizar su éxito.

En la tienda se pueden adquirir, mediante un donativo, artículos como pulseras, mochilas, juguetes, libros, camisetas y sudaderas, entre otros. Además, esta iniciativa también sirve para sensibilizar sobre la importancia del apoyo comunitario hacia los afectados por el cáncer infantil.

La Tienda Solidaria permanecerá abierta todos los días hasta el 5 de enero, con horario de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30, excepto en las tardes del 24 y 31 de diciembre y durante los festivos del 25 de diciembre y 1 de enero.

Desde su creación en 1995, Afanion ha trabajado incansablemente para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes con cáncer y sus familias y, este año, la asociación ha celebrado su 30 aniversario,