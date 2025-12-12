El Archivo Histórico acoge una exposición pictórica de un artista embajador de su tierra

Hasta el 7 de enero podrá visitarse en el Archivo Histórico Provincial de Albacete la exposición del artista hellinero, Pruden López. Una muestra pictórica que ha sido inaugurada en la tarde de este martes por el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Diego Pérez, por el propio artista, y en la que la ciudadanía podrá disfrutar de acuarelas y de óleos sobre lienzo

La directora del Archivo, Elvira Valero, Pérez ha puesto en valor la trayectoria de López, “que atesora 40 años de carrera profesional”. Además, ha querido resaltar su papel como embajador provincial, destacando la presencia del pintor en salas de Madrid, Huesca y Valencia, donde expone con regularidad.

Por su parte, el autor ha querido mostrar su agradecimiento con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por impulsar esta exposición y ha mostrado su satisfacción por otorgarle la posibilidad de exhibir en Albacete una pequeña muestra de su trabajo.

Tanto Pérez como López han animado a la ciudadanía a visitar esta muestra expositiva que traza un recorrido a lo largo de la trayectoria profesional de López. Evolución que le ha llevado a transitar desde un estilo realista que recoge escenas cotidianas a la acuarela, a otro más abstracto en el que el óleo toma el protagonismo y donde el color, lo matérico, las formas y el movimiento focalizan su interés.

El Archivo Histórico permanecerá abierto para recibir visitas de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.