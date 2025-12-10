'Esta Navidad da la nota, dona sangre', lema de la campaña de Donantes de Sangre

La Hermandad de Donantes ha lanzado su nueva campaña, previa a las fiestas navideñas. "Esta Navidad da la nota, dona sangre", es su lema. La campaña incluye carteles que se difunden a través de redes sociales y en localidades donde se realiza la colecta de sangre durante la temporada navideña, así como en hospitales, empresas y organizaciones colaboradoras que exhiben su identidad corporativa. En esta temporada navideña hacen un llamamiento especial a la población para que no olvide acudir a donar sangre, subrayando que las donaciones son necesarias a diario para así asegurar las necesidades hemoterápicas del Centro Regional de Transfusión. Los hospitales de Albacete y su provincia dependen de ello.

Horario

Recuerdan que el horario de donación en el Centro Regional de Transfusión es de lunes a viernes en horario de mañana de 8:30 a 14:00 horas y de tarde de 18:00 a 20:30 horas PREVIA CITA TELEFÓNICA en el 967 243 072 - 695 585 314 La Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete desea Feliz Navidad y un 2026 lleno de SALUD en su nota de prensa.