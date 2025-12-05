'El legado de la tradición', cartel elegido para la Feria de Albacete 2026

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha felicitado al ganador del concurso del cartel de la Feria de Albacete 2026, el albaceteño Carlos Pérez Ballesteros, natural de Chinchilla de Montearagón, por su obra ‘El legado de la tradición’, durante el acto celebrado esta mañana en el Salón de Plenos, poniendo en valor la importancia que cobra la tradición en el mismo, tanto la que heredamos, como la que transmitimos.

La elección popular se ha llevado a cabo entre los cinco carteles que el jurado profesional ha escogido, explicando que de los 5.859 votos emitidos online (5.504) y de manera presencial (355), han sido válidos 5.005, habiendo obtenido el cartel ganador el 45 por ciento del total, es decir 2.219 votos.

Elaboración del cartel ganador

Según ha explicado el autor del cartel ganador, Carlos Pérez Ballesteros, la idea principal que ha querido transmitir con este cartel es la tradición, “la esencia de una Feria que pasa de generación en generación y que forma parte de la identidad de Albacete”. Para ello, ha centrado la composición en una madre y su hija, ambas vestidas de manchegas, como “imagen clara de dos generaciones que conviven y comparten las raíces de nuestra tierra”.

El autor ha señalado que en el cartel se puede ver a una madre que entrega a su hija una llave que abre la Puerta de Hierros, representando de este modo “cómo la tradición se transmite, se enseña y se mantiene viva a través del tiempo”.

Para reforzar esa idea de continuidad cultural, Carlos Pérez Ballesteros ha incorporado algunos de los elementos más significativos de la Feria de Albacete como la propia Puerta de Hierros, el Templete, entendido como el corazón del Recinto Ferial, la noria, uno de los iconos festivos más reconocibles, así como la figura de la Virgen de los Llanos, Patrona de la ciudad, en cuyo honor se celebra nuestra Feria, y fuegos artificiales para aportar una atmósfera alegre y festiva.

Las protagonistas, madre e hija, están representadas con vestimenta manchega tradicional, incluyendo detalles como el peinado, los agujones, las joyas y los colores típicos, buscando siempre la máxima fidelidad a nuestra identidad cultural. La paleta cromática y el tratamiento visual se han trabajado para que resulten lo más fiel posible a la realidad y a la estética propia de nuestra tradición.

En cuanto a los recursos utilizados, el autor ha explicado que todo el cartel está desarrollado con vectores. Se ha empleado apoyo de inteligencia generativa únicamente para trazar algunos contornos, pero el diseño final -incluyendo los colores, las formas, la estructura, la composición y la disposición de todos los elementos- es completamente propio y elaborado manualmente.

En definitiva, “el conjunto pretende ser una imagen que represente no solo la Feria de Albacete tal y como la vivimos hoy, sino también el valor de lo que heredamos y transmitimos: una fiesta que nos une, enseña y emociona, año tras año, generación tras generación”, tal y como ha señalado Carlos Pérez Ballesteros.