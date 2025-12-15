Fallece Jesús Igualada, expresidente de los Donantes de Sangre y enfermero de profesión

La Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete ha informado, a través de una nota de prensa, de la muerte de Jesús Igualada Pedraza, enfermero, ya jubilado y expresidente de la Hermandad de Donantes de Sangre. Añadían que "esta gran persona se ha ido sin darnos cuenta y dejando un enorme vacío en los corazones de todos los que hemos tenido la suerte de conocerlo: amigos, compañeros de Junta Rectora de la Hermandad, personal sanitario y donantes de sangre, vacío que intentaremos llenar siguiendo su ejemplo y entrega para que nunca falte una bolsa de sangre a quien la necesite. Descanse en paz".