El nuevo Hospital de Albacete, cada vez más cerca

El avance de las obras del Plan Funcional de Ampliación y Reforma del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete así como de distintas infraestructuras en Atención Primaria serán algunas de las prioridades para el Gobierno de Castilla-La Mancha en materia Sanitaria para el próximo año 2026.

Así lo ha explicado el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, quien se ha referido a la apertura, en octubre, del nuevo Edificio Polivalente, primero de los edificios de obra nueva de este proyecto, ha permitido materializar, de forma tangible, el primer hito de esta importante obra.

Una puesta en funcionamiento que ha permitido dar un salto cuantitativo y cualitativo en la atención que reciben los pacientes de los Hospitales de Día de Oncohematología y Médico, Consultas de Oncología, Hematología, Consejo Genético de Oncología y Unidad de Continuidad Asistencial Primaria – Interna (UCAPI) y en donde en los primeros 50 días ya se habían realizado más de 8.000 prácticas médicas.

En este sentido, el delegado de la Junta ha comentado que la puesta en marcha del nuevo recurso, que estará completamente operativo en el primer semestre de 2026, convive con la construcción del segundo de los edificios incluidos en este Plan, el conocido como Edificio Materno-Infantil, para el que se contempla una partida de 26,7 millones de euros en los Presupuestos de la región para 2026.

Junto a esta obra hospitalaria, en la provincia de Albacete, durante 2025, han concluido las obras del nuevo Centro de Salud Zona 3 de la capital, y podría abrir sus puertas en el segundo trimestre de 2026. Asimismo, en abril de 2025, se iniciaron las obras de ampliación y reforma del CS de Tarazona de la Mancha, que continuarán durante 2026 y, en los próximos días, se adjudicará la redacción del Proyecto para el nuevo Consultorio Local de La Gineta. Madrigueras, Almansa, Munera, Casas de Juan Núñez o Villarrobledo tendrán avances en materia de infraestructuras de Atención Primaria.