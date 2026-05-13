Comunidades energéticas

Villavaliente se lanza a la energía del futuro con su propia comunidad energética local

El municipio apuesta por el autoconsumo colectivo con instalaciones solares en espacios públicos y sin compromiso de permanencia para los vecinos

Onda Cero Albacete

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El Ayuntamiento de Daya Vieja trabaja en la creación de la primera comunidad energética local | onda cero vega baja

Villavaliente ha dado un paso decisivo hacia la transición energética con la constitución oficial de su Comunidad Energética Local, una iniciativa promovida por el Ayuntamiento que permitirá a vecinos y empresas acceder a energía renovable generada dentro del propio municipio.

El proyecto contempla la instalación de sistemas fotovoltaicos en dependencias municipales, lo que facilitará el acceso a energía limpia sin necesidad de que los usuarios realicen inversiones iniciales. A través de este modelo, los socios podrán beneficiarse de un ahorro en su factura eléctrica y contribuir al desarrollo sostenible de la localidad.

La comunidad está abierta tanto a particulares como a empresas. Para formar parte, los interesados deben presentar su última factura eléctrica, una autorización para el estudio de sus hábitos de consumo y una copia de su DNI. Toda la documentación puede entregarse en el Ayuntamiento.

Uno de los principales atractivos del proyecto es su accesibilidad: no exige permanencia ni implica responsabilidades adicionales para los participantes, lo que elimina barreras de entrada y facilita la adhesión.

La iniciativa cuenta con el respaldo de empresas especializadas de Castilla-La Mancha, como CE Manchegas y CEL Management, con experiencia en la puesta en marcha de comunidades energéticas operativas a nivel nacional, lo que refuerza la solidez técnica y organizativa del proyecto.

Con esta actuación, Villavaliente se une a la corriente del impulso de modelos energéticos sostenibles en el ámbito rural, fomentando el ahorro, la eficiencia y la producción local de energía para beneficiar a sus vecinos con una factura de electricidad más económica.

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