‘Viajamos’, una exposición fotográfica colectiva que convierte la experiencia compartida en memoria visual

El gobierno de Castilla-La Mancha pone a disposición de la ciudadanía la exposición fotográfica ‘Viajamos. La vuelta al mundo con los amigos del museo’. Una exhibición compuesta por 37 imágenes que ha sido inaugurada hoy por el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás Merino, y por la presidenta de la Asociación de Amigos del Museo, Llanos Giménez.

Durante el acto se ha destacado que esta exhibición, que reúne obras de hasta once fotógrafas y fotógrafos aficionados, ofrece una mirada plural y enriquecedora que invita a aproximarse a la comprensión del mundo, tanto en el presente como a través de la historia que lo ha configurado. En este contexto el delegado provincial ha subrayado la importancia de iniciativas como esta que “reflejan de manera directa el compromiso del Gobierno de García Page con la promoción de la cultura como herramienta de cohesión social y de enriquecimiento personal, acercando propuestas accesibles y participativas a toda la ciudadanía”.

Merino ha añadido que “esta exposición no solo permite viajar a través de la mirada de sus autores, sino también compartir experiencias y emociones que conectan a las personas, reforzando el papel de la cultura como espacio de encuentro y convivencia”. No en vano, la muestra pone en valor los recuerdos capturados por los socios y socias de la Asociación Amigos del Museo utilizándolos como vehículo para fortalecer vínculos sociales y humanos de calidad.

El delegado, que ha agradecido “a todas las personas que han hecho posible que en un mundo digitalizado podamos revelar e imprimir estas fotos dotándolas de presencia y espacio físico”, ha querido subrayar también el papel del Museo de Albacete como referente cultural a nivel regional. “Un espacio vivo y dinámico que no es solo un contenedor para conservar el patrimonio, sino que también impulsa iniciativas capaces de implicar a la ciudadanía y de convertir el museo en un punto de encuentro abierto, cercano y participativo” ha dicho agradeciendo también su trabajo a la directora del mismo, Blanca Gamo.

La exposición podrá visitarse durante un mes en la sala de exposiciones temporales del Museo de Albacete.