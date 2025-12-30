Variados y para todos los gustos: los Cursos Breves regresan a la UP

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha presentado una nueva edición de los Cursos Breves de Invierno de la Universidad Popular de Albacete, una programación que vuelve a situar la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida como uno de los pilares de la política cultural municipal.

Serrallé ha remarcado que “invertir en formación es invertir en personas y, por tanto, en el futuro de la ciudad, señalando que los Cursos Breves de Invierno permiten “descubrir inquietudes, adquirir nuevas competencias y generar espacios de encuentro”, reforzando la cohesión social y el aprendizaje compartido.

La programación de los Cursos Breves de Invierno 2026 se estructura en diferentes áreas temáticas. En el ámbito de la artesanía, se ofertan los cursos Vellón húmedo de lana merina, que se desarrollará del 20 de enero al 26 de febrero los martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas en el CSC Arquitecto Fernández; Iniciación al punto, del 27 de enero al 12 de marzo los martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas en el CSC Ensanche; y Jabones y cosmética natural sólida para principiantes, del 19 de enero al 4 de marzo los lunes y miércoles de 16:30 a 18:00 horas en el Centro Cultural Saramago.

En el área de humanidades se incluyen los cursos Iniciación a la escritura creativa poética, Francés para el turismo, Lengua y cultura griega, Genio creativo, que se impartirá del 26 de enero al 9 de marzo los lunes de 17:00 a 18:30 horas, Decoración de espacios, del 21 de enero al 29 de abril los miércoles de 16:30 a 18:30 horas, y Maquillaje y cuidados para la piel madura, que tendrá lugar del 19 de enero al 23 de marzo los lunes de 16:30 a 18:30 horas, todos ellos en el Centro Cultural Saramago.

La programación en el ámbito de la psicología incluye Introducción al mindfulness, La grafología aplicada a la vida cotidiana y El sentido del humor como recurso emocional, este último desarrollado en tres sesiones los días 10, 12 y 17 de febrero de 19:00 a 21:00 horas en el Centro Cultural Saramago.

El bloque de naturaleza presenta una amplia oferta con Senderismo y naturaleza, del 23 de febrero al 13 de abril los lunes de 16:15 a 22:00 horas; Senderismo y aves, del 4 de febrero al 8 de abril los miércoles de 16:15 a 22:00 horas; Paseos botánicos de primavera, con dos turnos entre marzo y mayo en horario de mañana; Senderismo por vías pecuarias, del 5 de marzo al 21 de mayo los jueves de 16:15 a 22:00 horas; Con queso y vino se anda el camino, del 26 de enero al 9 de marzo los lunes de 16:00 a 20:00 horas; y Botánica popular, del 3 de marzo al 9 de junio los martes en horario de tarde, combinando sesiones en aula y salidas al medio natural.

En el área de folclore se ofrece el curso Baile tradicional suelto acompañado con toque de postizas, que se impartirá del 20 de enero al 9 de junio los martes de 16:00 a 18:00 horas en el aula de folclore del Centro Cultural Saramago. La programación de flamenco incluye Baile flamenco en nivel de iniciación y nivel avanzado, ambos del 23 de enero al 5 de junio los viernes por la tarde en el mismo centro.

La oferta de educación corporal incluye HIT, Higiene postural y estiramientos globales, Bienestar consciente a través del yoga, Los chakras en Kundalini Yoga y Yoga facial, con distintos horarios y fechas entre enero y junio. En audiovisuales y fotografía se programan Iniciación al podcast, Retoque fotográfico avanzado y Videocreación I en nivel avanzado. El área infantil cuenta con Taller de canto coral infantil y Taller de lectura musical para cantantes infantiles, que se desarrollarán entre febrero y junio en el Centro Cultural Saramago.

La programación se completa con cursos de informática, como Informática básica orientada al uso de ordenador y teléfono móvil y Trámites esenciales a través de internet, ambos del 15 de enero al 26 de marzo en el aula de informática del Centro Cultural Saramago, y con artes plásticas a través del curso Perspectiva y profundidad. Introducción al paisaje urbano y rural, que se desarrollará del 17 de febrero al 19 de marzo los martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas.

La matrícula para los Cursos Breves de Invierno 2026 se abrirá el 12 de enero a las 09:00 horas y podrá formalizarse de manera presencial en la sede de la Universidad Popular, ubicada en la Casa de la Cultura José Saramago, o a través de internet en la página de la misma. Los cursos están dirigidos a personas mayores de 16 años y cuentan con plazas limitadas.