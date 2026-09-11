Las universidades populares y las escuelas infantiles municipales reciben casi 570.000 euros para reforzar sus servicios

La Diputación de Albacete ha resuelto dos convocatorias de ayudas dirigidas a entidades locales territoriales de la provincia y a sus entes dependientes, con una inversión conjunta de 568.689 euros para reforzar servicios públicos municipales vinculados a la educación, la cultura, la atención a la primera infancia y la conciliación familiar.

En concreto, la institución provincial ha concedido 74 ayudas por importe de 488.689 euros para el desarrollo de proyectos de educación popular y promoción sociocultural durante el año 2026, y otras 42 ayudas, por valor de 80.000 euros, destinadas al sostenimiento de escuelas infantiles municipales durante el curso 2025/2026.

Ambas líneas de apoyo comparten el objetivo de acompañar a los ayuntamientos en la prestación de servicios esenciales para la ciudadanía y de garantizar que las personas puedan acceder a recursos educativos, culturales y sociales con independencia del municipio en el que residan.

Apoyo a las universidades populares

La convocatoria de ayudas para proyectos de educación popular y promoción sociocultural contempla 74 subvenciones, que suman 488.689 euros, y se destinan a atender gastos de personal vinculados al desarrollo de estos proyectos durante 2026.

Las subvenciones alcanzan a municipios de toda la provincia, entre ellos Alatoz, Alpera, Fuentealbilla, Villarrobledo, San Pedro, Fuenteálamo, Almansa, La Roda, Hellín, Tobarra, Caudete, Tarazona de la Mancha, Munera, Nerpio, Alcalá del Júcar, Yeste, Riópar o Casas Ibáñez, entre otros. También figura el Patronato UP Albacete, cuya ayuda queda contemplada en el apartado correspondiente de la resolución.

Con esta línea, la Diputación respalda el funcionamiento de las universidades populares y de los proyectos que acercan la formación, la cultura y la participación ciudadana a los municipios albaceteños. Estos programas contribuyen al aprendizaje a lo largo de la vida, la dinamización comunitaria y la creación de espacios de convivencia, con una especial incidencia en el medio rural.

Ayudas para las escuelas infantiles municipales

De forma complementaria, la Diputación ha resuelto la convocatoria específica de ayudas para el sostenimiento de escuelas infantiles municipales durante el curso 2025/2026, con la concesión de 42 ayudas económicas por un importe total de 80.000 euros.

Estas subvenciones están destinadas expresamente a sufragar gastos de profesorado de estos centros, que prestan un servicio esencial para las familias y para la atención educativa de la primera infancia.

Entre las entidades beneficiarias figuran, entre otras, Fuentealbilla, Ossa de Montiel, Elche de la Sierra, Cenizate, Férez, Alcaraz, Montealegre del Castillo, San Pedro, Tarazona de la Mancha, Balazote, El Bonillo, Fuente Álamo, Nerpio, Minaya, Socovos, Peñascosa, Alcalá del Júcar, Molinicos, La Gineta, Bonete, Alpera, Madrigueras, Casas de Juan Núñez, Masegoso, Peñas de San Pedro, Tobarra, Robledo, Villamalea, Higueruela, Barrax, Riópar, Valdeganga, Ontur, Pozohondo, Alborea, Aguas Nuevas, Liétor, Lezuza, Hoya Gonzalo, Villalgordo del Júcar, Munera y Pozo Cañada.

Una política provincial de servicios de proximidad

La Diputación de Albacete consolida con estas dos resoluciones una línea de colaboración con los ayuntamientos orientada a sostener servicios públicos de proximidad y a reforzar la igualdad de oportunidades en el conjunto del territorio provincial.

En el ámbito cultural y educativo, las universidades populares permiten que los municipios mantengan una programación estable de cursos, talleres y actividades de participación. En el caso de las escuelas infantiles, el apoyo provincial contribuye a garantizar la continuidad de un recurso fundamental para la atención a niños y niñas y para la conciliación de las familias.

Ambas líneas de ayuda tienen, además, una importancia estratégica para el medio rural. La existencia de servicios educativos, culturales y sociales cercanos favorece la permanencia de la población, mejora la calidad de vida y contribuye a que las personas puedan desarrollar su proyecto personal y familiar en sus propios municipios.