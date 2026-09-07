El fuego sagrado de la fiesta de los 'Cartagineses y Romanos' partirá de Elche de la Sierra

El Fuego Sagrado que cada septiembre anuncia que Cartagena revive su historia, comenzará este año su viaje en la provincia de Albacete. Concretamente, en el Mirador de Amílcar Barca de Elche de la Sierra, donde el 13 de septiembre se encenderá la llama que, a relevos, recorrerá en cinco etapas más de 230 kilómetros hasta llegar a la ciudad mediterránea dando comienzo a sus Fiestas de Cartagineses y Romanos.

La Diputación de Albacete acogió la presentación de ‘Iter Ignis 2026. Amílcar en la encrucijada’, una singular iniciativa que entrelaza historia, cultura, deporte, turismo y desarrollo rural y que recupera los vínculos históricos entre ambos territorios para convertirlos en un recorrido físico y simbólico entre la Sierra del Segura y Cartagena.

El diputado provincial de Cultura, Miguel Zamora, y la diputada provincial de Turismo y coordinadora del Área de Desarrollo Rural, además de alcaldesa de Elche de la Sierra, Raquel Ruiz, ejercieron de anfitriones en una presentación que ha contado con la concejala de Festejos y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cartagena, Paqui Martínez Sotomayor; el presidente de la Federación de Tropas y Legiones de las Fiestas de Cartagineses y Romanos, Eduardo Conesa de Gracia; y Paco Cámara, director técnico de ‘Iter Ignis’. Una representación que ha estado acompañada por integrantes caracterizados de las fiestas cartageneras, haciendo visible en la propia sala de prensa la dimensión histórica y de recreación que envuelve esta iniciativa.

Zamora reivindica una iniciativa que “ensancha las fronteras” de la cultura y el patrimonio albacetenses

Zamora destacó el “honor y el orgullo” que supone para la Diputación ejercer de anfitriona de una ciudad con la que la provincia comparte “vínculos históricos ancestrales”, y ha situado ‘Iter Ignis’ como ejemplo de esas actividades capaces de “enriquecer nuestra cultura y nuestro patrimonio” y de ensanchar sus fronteras mediante la colaboración con otros territorios. El responsable provincial de Cultura ha incidido en que la propuesta “va más allá de un simple caminar” para convertirse en una forma de contar la historia de los pueblos a través del propio territorio, poniendo en valor espacios y recursos durante el itinerario.

En este sentido, Zamora señaló que nuestra provincia, y particularmente municipios como Elche de la Sierra, tienen un importante legado cultural y patrimonial que tiene también una traducción directa en el turismo de interior y en la actividad económica. De ahí el respaldo de la Diputación a un proyecto que genera, como ha explicado, una “sinergia” con un territorio de la relevancia histórica de Cartagena y que suma dimensiones “culturales, patrimoniales y turísticas”, al tiempo que puede repercutir en la economía de los diferentes enclaves atravesados por el recorrido.