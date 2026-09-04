Eva Mª Guzmán y José Antonio Gil, Manchegos de Feria 2026

El alcalde Manuel Serrano ha felicitado a la pareja formada por Eva María Guzmán Villodre y José Antonio Gil Jorge, tras su proclamación como Manchegos de la Feria de Albacete 2026, así como a las dos parejas de Manchegos de Honor de este año: Marta Gascón Calero y José Ignacio Calero Almendros; y María de los Ángeles Sánchez Zornoza y Enrique Molina Morcillo, escogidos entre las 36 personas que se presentaron al concurso de este año, durante su participación en el acto de proclamación celebrado esta tarde en la Plaza del Altozano, “el corazón de la ciudad y el kilómetro cero”, acompañado por el concejal de Feria, Francisco Navarro, concejales del Equipo de Gobierno y miembros de la Corporación Municipal.

A pocas horas de que Albacete abra “las puertas de par en par” para celebrar una nueva edición de su Feria, declarada de Interés Turístico Internacional y dedicada a la Virgen de Los Llanos, Patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad, Manuel Serrano ha puesto en valor la responsabilidad que asumen los nuevos Manchegos de la Feria y Manchegos de Honor como “representantes de las tradiciones, las señas de identidad y el orgullo compartido de todos los albaceteños”.

Manuel Serrano ha señalado que la Feria de Albacete es “una seña de identidad, de raíces y de autoestima” para los albaceteños, subrayando que “ha sido la propia sociedad de Albacete la que, generación tras generación, ha moldeado con celo y mimo una celebración que se transmite de padres a hijos, entre hermanos y de familia en familia, pero que mantiene al mismo tiempo un marcado carácter abierto y acogedor”, tal y como se plasma en el cartel anunciador de este año.

Una Feria que, del 7 al 17 de septiembre, vuelve a proyectar la imagen de Albacete y que, según ha destacado, es posible gracias a “la forma de vivir, celebrar, festejar, ilusionar y atraer de toda la sociedad albaceteña”, según el alcalde.

Manuel Serrano ha animado a todos los albaceteños y visitantes a disfrutar de una Feria “para todos y en toda su extensión”, con una programación que abarca la cultura, los toros, la Feria Ecuestre, la Feria Infantil y Juvenil, las actividades en los barrios, las propuestas para mayores y vecinos, y todas aquellas iniciativas vinculadas a la igualdad, el respeto y la tolerancia.

Manuel Serrano ha agradecido el trabajo de todos los profesionales y servicios municipales que hacen posible la celebración de la Feria, desde quienes participan en el montaje y desmontaje hasta los encargados de la limpieza, la seguridad y la organización de los distintos actos, destacando su esfuerzo para que “este engranaje, como el de un reloj, esté preparado para abrir las puertas del Recinto Ferial el próximo 7 de septiembre”.

De manera especial el alcalde ha tenido palabras de reconocimiento para el concejal de Feria, Francisco Navarro, y al personal municipal de Feria, Cultura y Festejos por el trabajo, la dedicación y la profesionalidad con la que han preparado esta edición, así como a la Banda Sinfónica Municipal, a la que ha definido como “un tesoro de la ciudad” por poner música a muchos de los momentos que los albaceteños guardan en el corazón junto a la soprano Eva Badía y Manuel Sánchez Oliver.

Manuel Serrano ha agradecido a los miembros del Jurado el trabajo que han llevado a cabo, al tiempo que ha reconocido la presencia de los Manchegos y Manchegas de ediciones anteriores en este acto y su contribución a la Feria, especialmente de Llanos Moreno del Hoyo y Rafael García Milla, Manchegos de la Feria 2025, que hoy han pasado el testigo.

Manchegos de la Feria de Albacete | OCR Albacete

El alcalde ha reivindicado el orgullo los albaceteños por su Feria, deseando a todos los ciudadanos y visitantes que disfruten intensamente de estos días, recordando que “aquí cabe todo el mundo durante todo el año, y en Feria también”.

Tras la proclamación de los Manchegos de la Feria 2026 y los Manchegos de Honor, la abarrotada Plaza del Altozano ha acogido el tradicional baile de las Manchegas, uno de los actos más esperados y representativos de las fiestas albaceteñas que ha contado con la participación de Manchegos y Manchegas de otras ediciones pertenecientes a la Asociación de Manchegos y Manchegas de la Feria de Albacete, junto a distintos grupos de folclore de la ciudad y la provincia, acompañados por la Banda Sinfónica Municipal y cantadas por Manuel Sánchez Oliver.

El acto ha concluido con la interpretación, por parte de la Banda Sinfónica Municipal, junto a la soprano Eva Badía, del ‘Himno Virgen de los Llanos’, el Himno de Albacete y el Himno de España, poniendo el punto final a una de las citas más emblemáticas de los días previos al comienzo oficial de la Feria de Albacete 2026.