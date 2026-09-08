Velilla Group y Onda Cero reconocen la humanidad y valentía de dos guardias civiles que salvaron una vida en Ontur

Velilla Group y Onda Cero Albacete celebran este año la tercera edición del Reconocimiento al “Trabajo Bien Hecho”, una distinción que ha recaído en dos agentes de la Guardia Civil por una intervención en la que evitaron que una mujer se quitara la vida en Ontur.

Los reconocidos el agente de la Guardia Civil, Carlos Enrique Cucala, y el guardia alumno, Pedro Oliva, integrantes de la patrulla que respondió a un aviso urgente el pasado 9 de febrero. Su rápida actuación, determinación, su profesionalidad y, especialmente, la cercanía humana y sensibilidad mostrada hacia la mujer, fue decisiva para impedir un desenlace fatal. En todo momento, la acompañaron y tranquilizaron en una situación de extrema vulnerabilidad.

La propia mujer expresó su agradecimiento a los agentes mediante una carta en la que destacó, no solo su valentía, sino también el acompañamiento, la empatía y el afecto recibidos durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

Con este reconocimiento, Velilla Group y Onda Cero Albacete quieren poner en valor una actuación que representa plenamente el “Trabajo Bien Hecho”: que une preparación, compromiso, vocación de servicio y humanidad.

Una distinción que alcanza su tercera edición

El Reconocimiento al “Trabajo Bien Hecho” nació para visibilizar la labor de personas y profesionales de la provincia de Albacete que, desde diferentes ámbitos, contribuyen al bienestar colectivo, fruto de la excelencia en su trabajo.

“Los trabajos que mueven el mundo” llegan a la noria de la Feria.

La entrega de esta tercera distinción se enmarca en la acción especial que Velilla Group desarrollará este año en una de las atracciones más emblemáticas de la Feria de Albacete: su noria.

Bajo el lema “Los trabajos que mueven el mundo y la Feria de Albacete”, la iniciativa convertirá la noria en un gran símbolo de homenaje a todos los profesionales que hacen posible la fiesta más importante de la ciudad.

Montadores, equipos de limpieza, personal de hostelería, profesionales de la seguridad y otros muchos trabajadores comienzan su labor mucho antes de que la Feria abra sus puertas. Son ellos quienes, con su esfuerzo diario, ponen en marcha una celebración que recibe cada año a miles de visitantes. Sin su profesionalidad y dedicación, nada funcionaría.

La acción tiene, además, un significado especial para Velilla Group por la importancia que Albacete ocupa dentro de la compañía, que cuenta en la ciudad con su sede logística. Rendir homenaje a los profesionales de la zona que hacen posible la Feria supone, por tanto, un motivo de orgullo y una forma de reafirmar su compromiso con Albacete.

La noria será este año el reflejo visible de todos esos trabajos que, aunque no siempre ocupen el primer plano, sostienen la actividad cotidiana, mueven el mundo y hacen girar la Feria de Albacete.

Sobre Velilla Group

Velilla Group, empresa española con más de 75 años de trayectoria y número uno en vestuario laboral, quiere visibilizar así a quienes trabajan con cazadoras, chaquetas, pantalones técnicos o chalecos multi bolsillos para que todo esté preparado y la Feria siga girando.

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