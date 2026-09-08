David Ferrer y Tommy Robredo equipo español para la confrontación amistosa ante Italia con el formato de Copa Davis

David Ferrer y Tommy Robredo serán los dos jugadores del equipo español que se enfrentaran a Italia en una confrontación amistosa con formato de Copa Davis, que tendrá lugar en el Club Tenis Albacete los días 26 y 27 de septiembre. Los componentes del equipo italiano serán Andreas Seppi y Marco Cecchinato. Los cuatro tenistas han sido TOP 20 ATP, siendo David Ferrer el tenista con mejor ranking, número 3 en 2013.

El Club Tenis Albacete, que celebrará su cuarta Copa Leyendas del Tenis, ha apostado por un formato adaptado al sistema actual de Copa Davis, de dos individuales y un doble decisivo en caso de empate, que servirá para conmemorar el 25 aniversario de la Copa Davis disputada en Albacete, y que fue la primera eliminatoria disputada en nuestro país tras la consecución de la primera ensaladera ante Australia en el año 2000.

DAVID FERRER

Ha sido después de Rafa Nadal el tenista español más laureado en lo que va de siglo hasta la irrupción de Carlos Alcaraz. Finalista ante Rafa Nadal en Roland Garros en 2013 y de las ATP Finals en 2007, alcanzó el puesto número 3 del ranking mundial, habiendo permanecido durante 7 temporadas en el Top Ten del ranking ATP.

El alicantino cuenta con un título Masters 1000, Paris 2012, además de seis finales y otros diez títulos en torneos ATP 500 y 16 en ATP 250, siendo reconocido como uno de los tenistas más regulares del circuito gracias a su estilo luchador y aguerrido en la pista. Ha alcanzado la friolera de 17 cuartos de final en pruebas de Grand Slam. En 2016 fue considerado por la ATP como uno de los 20 mejores tenistas de la historia que no lograron ganar un Grand Slam.

Con 27 trofeos importantes levantados, es el tercer tenista español con más títulos en la historia, detrás de Rafa Nadal y Manolo Orantes, siendo el número 12 en jugadores de todos los tiempos con más victorias, 734, en eventos ATP y el octavo con más partidos disputados tras alcanzar los 1.111 enfrentamientos.

En términos de ranking, finalizó once temporadas en el Top 20, siete de ellas en el Top 10 y cuatro de ellas en el Top 5, logros sólo superados por Rafa Nadal en la historia del tenis español.

Formando parte de una exitosa generación de grandes tenistas, Rafa Nadal, Juan Carlos Ferrero, Tommy Robredo, Fernando Verdasco, Feliciano López o Nicolás Almagro entre otros, David Ferrer ha conquistado la Copa Davis en tres ocasiones, 2008, 2009 y 2011, siendo finalista en 2012.

David Ferrer participó en el Trofeo Internacional de Tenis Ciudad de Albacete en 2005, imponiéndose a Guillermo García López en la final. Así mismo, el pasado año ganó la tercera edición de la Copa Leyendas ante Tommy Robredo.

TOMMY ROBREDO

Por su parte, Tommy Robredo también ha sido uno de los grandes tenistas españoles de los últimos años. Su trayectoria profesional abarca desde 1998 hasta 2022. A lo largo su carrera ha terminado en dos ocasiones top ten, y otras 7 temporadas en el top 20. Su mejor ranking fue el puesto número 5 ATP.

Entre sus grandes logros destaca su triunfo en el Masters 1000 de Hamburgo de 2006 y el Godó de 2004, además de otros diez títulos ATP 250. En los Grand Slam alcanzó cuatro veces los cuartos de final de Roland Garros, y una vez los cuartos de final tanto en el Open de Australia como en el Open Usa, mientras que en Wimbledon no ha podido superar la tercera ronda.

En 2013 se convierte en el primer jugador de la ATP en dar la vuelta a tres partidos consecutivos con dos sets abajo. El récord lo consiguió venciendo a Nicolás Almagro en octavos de final de Roland Garros 2013. Es el tercer tenista de la historia con mejor porcentaje de triunfos en partidos a 5 sets (80%). En ese mismo año, durante el Abierto de Estados Unidos consigue derrotar a Roger Federer en los octavos de final.

Ha participado como miembro de la selección española en los equipos ganadores de la Copa Davis en los años 2004, 2008 y 2009, junto a una brillante generación.

Gano el Trofeo Ciudad de Albacete en 2022, superando en la final a Guillermo García López y el pasado cayó ante Ferrer en la tercera Copa Leyendas de tenis que organiza el club albaceteño. Es el actual director del Open Banc Sabadell Trofeo Conde de Godó.

ANDREAS SEPPI

Con 42 años de edad, natural de Bolzano, alcanzó su mejor ranking ATP en 2013 con el puesto 18. Ha sido número 1 italiano los años 2008, 2011, 2012, 2013 y 2014 y pasa por ser el primer tenista de la historia en su país en ganar torneos ATP en tres superficies distintas, hierba, tierra batida y dura. Logró disputar 66 Grand Slam consecutivos y sus victorias más importantes fueron ante Roger Federer en el Open de Australia 2015 y ante Rafa Nadal en Rotterdam 2008.

En Copa Davis ha disputado la friolera de 45 partidos con Italia, con un balance de 24 victorias y 21 derrotas.

MARCO CECCHINATO

Es el jugador más joven de ambos equipos y el único que permanece en activo a sus casi 34 años de edad, ocupando el puesto 173 ATP, después de haber sido número 16 del mundo en 2018, su mejor temporada, tras alcanzar las semifinales de Roland Garros, derrotando en cuartos de final a Novak Djokovic.

Ha conquistado 3 títulos ATP, todos ellos en tierra batida, Budapest, Umag y Buenos Aires. Precisamente en 2018 Budapest consiguió un hito histórico, tras ganar el torneo tras entrar como Lucky Loser.