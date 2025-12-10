Ultraligera, junto a Siloé y Dorian, cabeza de cartel del Festival de los Sentidos de La Roda

El Festival de los Sentidos de La Roda celebrará una nueva edición, del 12 al 14 de junio, con un cartel de lujo, al que se han añadido trece nuevos artistas, entre los que han resonado con fuerza Ultraligera y Dorian. Hasta la fecha se habían anunciado las actuaciones de Siloé, Sexy Zebras, Barry B, Samuraï, o Santero y los Muchachos, que compartirán escenario con grupos como Pol 3.14, Kitai o Fuzzz by Dj Nando Costa, “que suman su trayectoria y calidad”, y con otros emergentes de la talla de Sobrezero, Nuevos Vicios, Denisdenis, Neura o Victorias, así como locales, con Colorado, la charanga Cambiemos de Tercio y Amigos del Arte, que aportan un toque de folclore manchego. Además, no faltará la presencia del prestigioso periodista musical Ángel Carmona o el DJ Nando Costa. Durante su intervención, el diputado de Cultura, Miguel Zamora,subrayó la proyección nacional de este festival, remarcando el peso que la cultura festivalera tiene, cada vez más, en la provincia de Albacete con grandes citas junto al Festival de los Sentidos (ViñaRock, Alterna, Letur Alma…)

“La mejor música, la mejor gastronomía y el mejor ambiente”

Por su parte, el concejal de Cultura, Luis Fernández, destacó la unidad institucional que lo respalda “para que sea un nuevo éxito, con un cartel que acompaña”, y ha señalado que todos los sentidos están presentes, aunque ha destacado “el tacto”, porque es un punto de encuentro para familiares y amistades. Además, dejó claro el compromiso del Ayuntamiento de La Roda, recordando que en los últimos seis años han duplicado la inversión hasta los 40.000 euros para garantizar que el evento se desarrolla en las mejores condiciones posibles, remarcando que se ha convertido “en un motor económico” para la localidad, dinamizando la economía y generando riqueza. “La mejor música, la mejor gastronomía y el mejor ambiente se dan la mano en nuestro municipio con este Festival”, ha afirmado Fernández, advirtiendo que La Roda “suma y sigue; suma afición y sigue creciendo y van 19 ediciones de este Festival, que ha contado y cuenta con los mejores grupos de música indie”.

No faltará la gastronomía real

Finalmente, el director del Festival, Javier Alarcón, también se refirió al ambiente que se genera en La Roda en torno a este evento de ámbito nacional con un aforo que ronda las 80.000 personas, en el que en torno al 50 por ciento son de fuera de la localidad (la mayoría de Madrid y Valencia), y ha apuntado que el cartel todavía incluirá “nuevas confirmaciones”. En esta línea, Alarcón ha explicado por qué Dorian y Ultraligera encabezan, junto a Siloé, este Festival, apuntando que los primeros son “el grupo español con mayor recorrido al otro lado del charco en la actualidad”, y los segundos, “el grupo con mayor interés en la música nacional”, y refiriéndose a estos últimos ha señalado que lo que está pasando con ellos es “algo excepcional, están aportando a la música algo que no hemos visto nunca; más que conciertos ofrecen rituales, en los que sucede algo mágico y la música española los necesitaba”. El director de Los Sentidos también ha remarcado que no faltará la parte de gastronomía, apostando por “una gastronomía real, volver a los orígenes, a la tierra y a la tradición, con una propuesta económica que la gente valora”.