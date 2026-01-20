El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, y el vicepresidente de la Fundación Albacete Balompié, Víctor Jesús Varela, han firmado un convenio de colaboración para la realización de títulos propios de microcredenciales universitarias con el objeto de fomentar el emprendimiento en el ámbito rural en Castilla-La Mancha.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) vuelve a apostar por el talento emprendedor en zonas rurales de la región con el lanzamiento de un programa de microcredenciales universitarias, al que se ha unido también la Fundación Albacete Balompié, a través de un convenio de colaboración firmado por ambas partes en el Campus de Albacete. Este programa ofrece formación avanzada y herramientas clave para consolidar proyectos empresariales en el medio rural.

La iniciativa tiene como objetivo impulsar el espíritu emprendedor en zonas rurales dotando a los participantes de los conocimientos, herramientas y recursos necesarios para afrontar con garantías una de las fases más críticas del emprendimiento: la validación del modelo de negocio y la profesionalización de la gestión empresarial.

Un programa, con 50 horas lectivas y un total de 5 créditos ECTS, que está especialmente dirigido a emprendedores y emprendedoras de últimos cursos, egresados de la UCLM y, en general, cualquier persona con ánimo de iniciar un negocio en un entorno rural o que se encuentre en las etapas iniciales de un proyecto empresarial, que ya han superado la fase de ideación y necesitan testar, optimizar y estructurar sus proyectos en un contexto marcado por las particularidades del entorno rural.

Esta iniciativa, para la que se dotará un total de doce microcredenciales, combina subvención pública y el apoyo de la Fundación Albacete Balompié para facilitar el acceso a la formación. El precio de la microcredencial asciende a 490€ y estará bonificada al 100% para todos los participantes. Tras su finalización, los participantes que superen el programa obtendrán un Certificado de Microcredencial Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Con esta propuesta, la UCLM refuerza su compromiso con el emprendimiento rural como motor de desarrollo económico, cohesión territorial y mejora de la calidad de vida en los municipios rurales.

El presente convenio entra en vigor al día siguiente de su firma y mantendrá su vigencia durante el tiempo que ocupe la actividad.